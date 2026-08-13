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Fórmula E

Buemi confirma saída da Fórmula E após 12 anos

Envision anunciou nesta quinta (13) que terá uma dupla de pilotos inédita em 2027, com as saídas de Buemi e Eriksson

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Sebastien Buemi, Envision Racing

A equipe Envision anunciou nesta quinta-feira (13) que contará com uma dupla inédita de pilotos para a temporada 2026/27 da Fórmula E. Com isso, o campeão da temporada 2015/16, Sébastien Buemi, se despede da categoria na etapa do próximo fim de semana, em Londres, enquanto mantém um vínculo com o Mundial de carros elétricos para o futuro.

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O piloto suíço encerra neste fim de semana uma trajetória histórica do campeonato, com um título, 14 vitórias, 36 pódios e 17 pole positions. A confirmação vem em meio a rumores sobre o futuro de Buemi na categoria, já que a temporada 2026/27 da F-E teria dois conflitos de datas com o WEC, onde ele piloto titular da Toyota.

Embora a categoria tenha, desde então, mudado a data a etapa de Mônaco de 2027, reduzindo para apenas um conflito entre os dois Mundiais, Buemi se aposentará da F-E para se concentrar em seus compromissos com o Hypercar da Toyota.

Porém, ele continuará envolvido com a Envision, assumindo uma função de consultoria e desenvolvimento antes do início da era Gen4. A notícia sobre sua saída foi oficializada na quinta-feira, apenas 12 horas após a equipe revelar que Joel Eriksson também deixará seu posto ao final da temporada atual. Isso significa que a equipe contará com uma formação totalmente nova no próximo ano.

“Esta foi uma decisão difícil, especialmente considerando a contribuição que tanto Seb quanto Joel deram à nossa equipe”, disse o chefe Sylvain Filippi. “À medida que nos preparamos para a Gen4 e para um calendário cada vez mais exigente da F-E, estamos entrando em um importante período de desenvolvimento para a equipe".

"A experiência de Seb continuará sendo valiosa para nós, e estamos satisfeitos por ele continuar apoiando a Envision como consultor. Somos gratos a ambos os pilotos por tudo o que deram à Envision Racing e esperamos encerrar a era Gen3 em grande estilo em Londres".

Sebastien Buemi, Envision Racing

Sebastien Buemi, Envision Racing

Foto: Joe Portlock / Getty Images

Buemi foi uma das maiores estrelas do campeonato durante seus primeiros anos, tornando-se sinônimo da Renault e.dams, que mais tarde se tornou a Nissan e.dams.

Vencedor do campeonato já na segunda temporada, Buemi também foi um dos principais candidatos ao título no ano seguinte. Mas um conflito com seus compromissos no WEC o forçou a perder a rodada dupla de Nova York, o que acabou fazendo a diferença entre conquistar o bicampeonato e terminar em segundo lugar.

Ele continuou entre os ponteiros com a Renault/Nissan nas temporadas seguintes, mas tomou a decisão ousada de deixar a equipe para se juntar à Envision, cliente da Jaguar, em 2023.

Embora não tenha conseguido repetir seus feitos anteriores, Buemi continuou a conquistar pódios ocasionalmente e voltou a vencer no ano passado, conquistando o ePrix de Mônaco.

Com isso, o fim de semana de Londres marca o fim da trajetória de dois dos pilotos mais longevos da história da categoria, com Buemi se despedindo do Mundial ao lado de seu principal rival na F-E, o brasileiro Lucas di Grassi, que havia anunciado sua aposentadoria das pistas em abril.

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