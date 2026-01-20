Pular para o conteúdo principal

Fórmula E

CEO da F-E admite conversas com BYD para entrada na categoria

Jeff Dodds confessou que negociações com a montadora chinesa acontecem "já há algum tempo", mas não oficializou parceria

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Lineup of cars

Lineup of cars

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pensando em novos mercados, a Fórmula E mantém conversas com a BYD, montadora chinesa que tem ganhado espaço ao redor do mundo. A informação foi confirmada por Jeff Dodds, CEO da categoria. 

Leia também:

Em entrevista ao portal RacingNews365, Dodds falou que "não é segredo que estamos conversando com eles já há algum tempo. Eles seriam um ótimo acréscimo ao campeonato", mas não oficializou nenhuma nova parceria. A marca chinesa foi uma presença significativa no paddock do eP da Cidade do México, que aconteceu no dia 9 de janeiro. Assim como montadoras como Nissan e Porsche, a BYD reservou o próprio camarote e colocou seu nome em diferentes locais do evento, estratégia que foi notada pela F-E. 

Como um dos principais usuários de carros elétricos do mundo, a China é um mercado muito importante para a categoria. Atualmente, a F-E conta com o eP de Xangai e, nesta temporada, acontecerá também o eP de Sanya, demonstrando todo o interesse no país. Porém, Dodds reconhece que a entrada da BYD neste momento pode encarar alguns obstáculos. 

"Entrar na Gen4 agora não é tão fácil. Temos seis montadoras confirmadas no campeonato e elas já estão testando os carros", falou. Questionado se a marca conseguiria entrar no meio da 'era Gen4', o CEO explicou que há diferentes maneiras de se juntar a categoria, utilizando inclusive a Cupra e a McLaren como exemplo de marcas que ingressaram se associando a uma equipe já existente. 

"Existem formas variadas de entrar nisso. Fabricantes podem entrar como marcas associadas e fazer um trabalho brilhante dessa forma. Mas, se você quiser entrar como um fabricante completo, provavelmente o meio da era Gen4 é o momento mais lógico para fazer isso", concluiu. 

Artigo anterior F-E: Cassidy vence eP do México e assume liderança do campeonato; Di Grassi é 13º e Drugovich 15º

Redação Motorsport.com

