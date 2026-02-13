CEO da Fórmula E convida Verstappen para teste após polêmica com carro da F1

O CEO da Fórmula E, Jeff Dodds, convidou Max Verstappen para o ePrix de Jeddah deste fim de semana, depois que o piloto da Red Bull criticou os carros de Fórmula 1 de 2026, chamando-os de "Fórmula E com esteroides".

Verstappen causou polêmica durante os testes da F1 no Bahrein ao expressar preocupações sobre a nova geração de carros, criticando particularmente a maior dependência da gestão de energia.

"Muito do que você faz como piloto, em termos de comandos, tem um efeito enorme no lado energético das coisas", explicou ele na quinta-feira. "Para mim, isso simplesmente não combina com a F1. Talvez seja melhor pilotar na Fórmula E, certo? Porque lá tudo gira em torno de energia, eficiência e gestão."

Esses comentários foram interpretados por alguns como uma crítica à Fórmula E, em que os pilotos precisam gerenciar cuidadosamente o consumo de energia e usar técnicas de "lift-and-coast" para recarregar a bateria do carro.

Dodds disse que entende o ponto de vista de Verstappen e descreveu o holandês como alguém que gosta de "automobilismo puro e tradicional".

O britânico revelou que enviou uma mensagem de texto irônica para o piloto da Red Bull, sugerindo que ele pudesse experimentar a Fórmula E em primeira mão neste fim de semana, já que o campeonato de carros elétricos sediará a quarta e a quinta etapas da temporada 2025/26 em Jeddah - a apenas 1.500 km do vizinho Bahrein.

"Mandei uma mensagem para o Max ontem dizendo basicamente: 'Você está no Bahrein, eu estou em Jeddah, se você quiser vir para cá, eu vou te buscar.' Então, eu estava sendo ousado quando mandei a mensagem para ele.”

“Não estou nada surpreso [com os comentários]. Muitos pilotos da Fórmula E e muitos chefes de equipe entraram em contato comigo para dizer que é uma grande oportunidade para nós.”

“Muitos deles me disseram que é ótimo que ele mencione a Fórmula E, porque isso é ótimo para a visibilidade. Acho que é uma boa oportunidade para mostrarmos às pessoas do que somos capazes e para onde estamos indo.”

“O que vocês verão aqui é uma disputa acirrada, corridas com muita disputa, provavelmente 150 ultrapassagens na corrida.”

“Então, se mais pessoas, por causa dos comentários dele, pensarem: 'Ah, vou dar uma olhada na Fórmula E', isso será ótimo para mim.”

Verstappen "adoraria" os Gen4

Porsche Gen 4 Photo by: Porsche

A Fórmula E introduzirá novos regulamentos técnicos na temporada 2026/27, com o carro Gen4 capaz de produzir 800 cv e apresentando um sistema de tração integral. O campeonato espera uma diferença de desempenho "muito pequena" entre a F1 e a Fórmula E quando o Gen4 fizer sua estreia ainda este ano.

Dodds acredita que Verstappen apreciaria a velocidade e a aceleração superior do Gen4, que é visto como uma grande evolução em relação aos atuais.

"Se Max entrasse no Gen4, acho que ele adoraria", disse Dodds. "600 quilowatts de potência bruta, tração integral permanente, 70% mais potência do que o carro atual, tempos de volta que não serão muito diferentes de um carro de F1 na nova era, torque instantâneo, pise fundo e você estará a 100 km/h em 1,8 segundos, muito mais rápido do que seu atual carro de F1, muito mais rápido do que um GT3."

“Vou continuar provocando-o e convidando-o para vir testar.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Dodds acredita que a frustração de Verstappen vem da filosofia fundamental por trás das regras da F1 de 2026, que aumentam significativamente a contribuição elétrica da unidade de potência, mantendo o motor de combustão interna.

De acordo com os novos regulamentos, a energia elétrica representará aproximadamente metade da potência total, marcando a maior reformulação da unidade de potência em mais de uma década.

“O que ele disse não me surpreende. Estou parafraseando Max agora, ele pode discordar, mas, resumindo, o que ele está realmente dizendo é que se sente prejudicado no carro”, explicou Dodds.

“Ele sente que não é mais aquela corrida visceral, pura e sem limites. Ele sente que é um estilo de corrida diferente porque há um compromisso entre as tecnologias no carro, e ele não está gostando tanto disso. Até agora. Ele pode aprender a gostar, o tempo dirá.”

“Na F1, você sempre teve que preservar alguma coisa. Este carro é sobre preservar energia, mas você sempre teve que preservar pneus, combustível ou algo assim. Sempre houve estratégia nas corridas, e esta é uma estratégia diferente.”

Mas [em 2026], eu diria que é uma união de duas tecnologias, e eles estão tentando fazer isso funcionar um pouco.”

“Claro, você precisa ter novas tecnologias elétricas, porque é para onde o mundo está caminhando, mas igualmente, eles querem manter o motor a combustão, para manter o som, o legado, a história e a natureza do estilo de pilotagem.”

“Enquanto na Fórmula E, onde sempre tivemos carros exclusivamente elétricos, otimizamos nosso formato de corrida e nosso estilo de pilotagem em torno de uma única tecnologia. Acho que Max está achando isso bastante difícil neste carro de F1, porque é um compromisso entre duas tecnologias.”

“Mas também acho que é muito difícil para eles, porque, de certa forma, a pressão dos fabricantes será para que sejamos elétricos, pois é para onde o mundo está caminhando, e estamos tentando desenvolver a tecnologia por meio do programa da F1.”

“Mas, igualmente, eles querem manter a base de fãs, a história, o estilo de pilotagem, o barulho e tudo o que vem com isso, o que significa que é muito difícil encontrar um equilíbrio para tudo isso.”

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!