Gigante da indústria automotiva mundial, o grupo Stellantis pode promover a entrada da Citroen na vaga da Maserati já na próxima temporada da Fórmula E, de acordo com informações da publicação inglesa 'The Race'.

O site, porém, ressalva que ainda há definições pendentes dentro da Stellantis no sentido de promover a substituição das marcas, o que pode acontecer somente no campeonato subsequente. De todo modo, caso a Citroen volte ao automobilismo via Fórmula E, será o retorno da montadora que fez sucesso no rally com Sebastien Loeb. Piloto e fabricante da França 'marcaram uma era' no Campeonato Mundial de Rally (WRC, em inglês), conquistando nove títulos de 2004 a 2012, com a marca saindo do WRC em 2019.

Ainda segundo o site, a Opel, também pertencente à Stellantis, é outra que pode entrar na F-E, embora os arranjos para tal ingresso ainda sejam menos públicos que no caso da Citroen, de modo que os franceses estão na 'pole' para substituir a Maserati na categoria, não os germânicos -- pelo menos neste momento.

A movimentação do grupo automotivo no sentido de reposicionar suas marcas na categoria elétrica decorre, de acordo com o The Race, da recente troca de comando na Stellantis, com Antonio Filosa começando no cargo de CEO neste 23 de junho após a renúncia de Carlos Tavares no final de 2024.

A Maserati estava inscrita para a próxima temporada da F-E, que começa com o ePrix de São Paulo no início de dezembro, mas entende-se que a vaga em questão é da Stellantis como um todo, e não da montadora italiana.

Outra marca pertencente ao grupo Stellantis, a DS, parceira da Penske, indicava uma possível saída da competição de monopostos elétricos, mas, segundo o veículo jornalístico inglês, ela considera continuar na competição -- em que ela pode até se ver ao lado das 'irmãs' Citroen e Open no mesmo torneio.

Caso DS, Citroen e Opel compartilhem o grid, a Stellantis pode ter seis carros na F-E em médio prazo, com o grupo potencialmente tendo presença forte na categoria quando ela estrear o novo carro, 'Gen 4', na temporada 2026/2027. Para tal, uma das marcas acima usará a entrada da McLaren, que sairá da F-E.

