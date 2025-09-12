A fabricante francesa Citroën anunciou seu retorno às pistas de corrida e sua chegada à Fórmula E sob o nome de Citroën Racing. Sua estreia será na Season 12 da categoria de monopostos elétricos, a temporada 2025/2026, que testará no final de outubro em Cheste, na Espanha, e terá sua primeira corrida no início de dezembro em São Paulo.

A Citroën descreveu sua chegada à Fórmula E como "um novo desafio" e "uma aventura elétrica, inovadora e emocionante que incorpora nossos valores e nossa visão da mobilidade do futuro".

O Motorsport.com apurou que a Citroën Racing estreará na F-E no lugar da Maserati. Esse é um movimento estratégico do grupo Stellantis, ao qual pertence a Maserati, mas também a Citroën, bem como a Opel, uma marca que também está ligada a uma mudança para o campeonato elétrico a médio prazo.

Embora ainda não tenha sido anunciado, a Citroën também deverá contar com uma formação estrelada. Por um lado, Nick Cassidy, que está deixando a Jaguar e já deu o primeiro passo ao anunciar que está se juntando à Peugeot (também da Stellantis) para o WEC de 2026. O neozelandês é um dos melhores pilotos do grid e, embora ainda não tenha conquistado o título, foi duas vezes vice-campeão e uma vez terceiro nos últimos três anos.

Seu companheiro de equipe será Jean-Eric Vergne. O único bicampeão da história da categoria é um piloto da DS Penske (a DS também é propriedade da Stellantis) e será o piloto mais antigo no retorno da Citroën ao campeonato mundial.

"A Citroën está retornando ao automobilismo, um campo que forjou sua história e sua lenda: o automobilismo em sua forma mais visionária: corridas 100% elétricas, responsáveis e comprometidas, com corridas populares no coração das cidades, um público jovem, engajado e conectado, e uma vitrine tecnológica internacional para o futuro da mobilidade", disse o comunicado da marca.

O retorno ao automobilismo refere-se ao fato de que eles não têm programa oficial de corridas desde sua retirada do Campeonato Mundial de Rally (WRC) no final de 2019. A Citroën Racing já demonstrou seu talento ao conquistar inúmeros títulos onde quer que tenha corrido, com brilho particular no Dakar e especialmente no WRC, bem como no Campeonato Mundial de Carros de Turismo da FIA (WTCC).

A Citroën prometeu mais informações em 20 de outubro, uma semana antes do teste de pré-temporada.

