Com ePrix de São Paulo em nova data, F-E divulga calendário recorde para 2026/2027

Austin sediará a quarta etapa da temporada em 6 de fevereiro, com Brands Hatch e Zandvoort também entrando no calendário em maio e junho, respectivamente.
O ePrix de São Paulo, que abriu as últimas duas temporadas, será realizado desta vez em 13 de março, no Anhembi.
"Correr em São Paulo é um marco em nosso calendário, e estamos muito animados em levar a era GEN4 ao Sambódromo do Anhembi pelo quinto ano consecutivo", disse Alberto Longo, cofundador e diretor da Fórmula E. "A atmosfera que a incrível torcida brasileira proporciona é imbatível, e mal posso esperar para ver a reação deles à ação em alta velocidade, disputada, que essa próxima geração de corridas promete. Encerrar nossa perna das Américas dessa temporada, justamente quando a disputa pelo título está esquentando, garante mais emoção do que nunca. O Brasil sempre oferece um espetáculo emocionante e é o palco perfeito para mostrar essa nova era das corridas".
Este será um calendário recorde, com 21 corridas, em vez das 17 de 2025-2026, coincidindo também com a introdução do Gen4, que é o carro mais potente da F-E até este momento, com mais de 800 cv.
O carro também é 87 kg mais pesado e 90 mm mais largo que seu antecessor, o Gen3 Evo, o que fez com que a série totalmente elétrica adicionasse locais permanentes.
Brands Hatch, por exemplo, substituirá Londres em uma temporada que começa com uma rodada dupla em Jeddah em dezembro, antes da tradicional visita à Cidade do México em janeiro.
Calendário da Fórmula e 2026/2027
Etapa
Cidade / País
Circuito
Data
1 /2
Jeddah, Arábia Saudita
Jeddah Corniche Circuit
18 e 19 de dezembro de 2026
3
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
16 de janeiro de 2027
4
Austin, EUA
Circuit of The Americas (COTA)
6 de fevereiro de 2027
5
Miami, EUA
Miami International Autodrome
20 de fevereiro de 2027
6
São Paulo, Brasil
Sambódromo do Anhembi
13 de março de 2027
7
Sanya, China
Haitang Bay Circuit
17 de abril de 2027
8/9
Berlim, Alemanha
Tempelhof Airport Circuit
8 e 9 de maio de 2027
10/11
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Rua de Mônaco
15 e 16 de maio de 2027
12/13
Londres, Reino Unido
Brands Hatch
29 e 30 de maio de 2027
14/15
Zandvoort, Holanda
Circuit Zandvoort
18 e 19 de junho de 2027
16/17
Madri, Espanha
Circuito de Jarama
26 e 27 de junho de 2027
18/19
Xangai, China
Shanghai International Circuit
10 e 11 de julho de 2027
20/21
Tóquio, Japão
Tokyo Street Circuit
24 e 25 de julho de 2027
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