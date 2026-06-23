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Fórmula E

Com ePrix de São Paulo em nova data, F-E divulga calendário recorde para 2026/2027

Campeonato de carros totalmente elétricos anunciou temporada de 21 corridas para estreia do seu Gen4

Ed Hardy Redação Motorsport.com
Editado:
Promo do ePrix de São Paulo

A Fórmula E revelou o calendário para a temporada 2026-2027, com três etapas em autódromos, incluindo o Circuito das Américas, fazendo sua estreia no campeonato.

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Austin sediará a quarta etapa da temporada em 6 de fevereiro, com Brands Hatch e Zandvoort também entrando no calendário em maio e junho, respectivamente.

O ePrix de São Paulo, que abriu as últimas duas temporadas, será realizado desta vez em 13 de março, no Anhembi.

"Correr em São Paulo é um marco em nosso calendário, e estamos muito animados em levar a era GEN4 ao Sambódromo do Anhembi pelo quinto ano consecutivo", disse Alberto Longo, cofundador e diretor da Fórmula E. "A atmosfera que a incrível torcida brasileira proporciona é imbatível, e mal posso esperar para ver a reação deles à ação em alta velocidade, disputada, que essa próxima geração de corridas promete. Encerrar nossa perna das Américas dessa temporada, justamente quando a disputa pelo título está esquentando, garante mais emoção do que nunca. O Brasil sempre oferece um espetáculo emocionante e é o palco perfeito para mostrar essa nova era das corridas". 

Este será um calendário recorde, com 21 corridas, em vez das 17 de 2025-2026, coincidindo também com a introdução do Gen4, que é o carro mais potente da F-E até este momento, com mais de 800 cv.

O carro também é 87 kg mais pesado e 90 mm mais largo que seu antecessor, o Gen3 Evo, o que fez com que a série totalmente elétrica adicionasse locais permanentes.

Brands Hatch, por exemplo, substituirá Londres em uma temporada que começa com uma rodada dupla em Jeddah em dezembro, antes da tradicional visita à Cidade do México em janeiro.

Calendário da Fórmula e 2026/2027

Etapa Cidade / País Circuito Data
1 /2 Jeddah, Arábia Saudita Jeddah Corniche Circuit 18 e 19 de dezembro de 2026
3 Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 16 de janeiro de 2027
4 Austin, EUA Circuit of The Americas (COTA) 6 de fevereiro de 2027
5 Miami, EUA Miami International Autodrome 20 de fevereiro de 2027
6 São Paulo, Brasil Sambódromo do Anhembi 13 de março de 2027
7 Sanya, China Haitang Bay Circuit 17 de abril de 2027

8/9

 Berlim, Alemanha Tempelhof Airport Circuit 8 e 9 de maio de 2027
10/11 Monte Carlo, Mônaco Circuito de Rua de Mônaco 15 e 16 de maio de 2027
12/13 Londres, Reino Unido Brands Hatch 29 e 30 de maio de 2027
14/15 Zandvoort, Holanda Circuit Zandvoort 18 e 19 de junho de 2027
16/17 Madri, Espanha Circuito de Jarama 26 e 27 de junho de 2027
18/19 Xangai, China Shanghai International Circuit 10 e 11 de julho de 2027
20/21 Tóquio, Japão Tokyo Street Circuit 24 e 25 de julho de 2027

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