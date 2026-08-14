Como Di Grassi e Buemi moldaram a história da Fórmula E

Após o ePrix de Londres, que encerra a temporada 2025-26 neste sábado (15), os dois últimos pilotos em atividade que disputaram a corrida inaugural da Fórmula E em 2014 se despedirão do campeonato elétrico. Sebastien Buemi passará a se concentrar em seu programa no WEC com a Toyota, enquanto o brasileiro Lucas Di Grassi está se aposentando das pistas.

Juntos, eles conquistaram 21 pole positions (incluindo 17 de Buemi, detentor do recorde junto de Jean-Eric Vergne) e impressionantes 78 pódios, com 28 vitórias e com os títulos de 2015-16 (Buemi) e 2016-17 (Di Grassi).

Os dois foram as grandes forças da era Gen1; vamos, então, relembrar os momentos que marcaram o início da história da F-E.

2012-2014 – Di Grassi e Buemi se comprometem com um campeonato totalmente novo

É compreensível que você tenha esquecido que esse protótipo da Fórmula E, pilotado por Di Grassi nesta foto, já existiu Foto: Getty Images

A Renault foi uma das primeiras montadoras a manifestar interesse na F-E, tendo ingressado no campeonato como parceira técnica em maio de 2013, fornecendo seu motor para todos os carros na primeira temporada. Em junho de 2014, dois meses e meio antes da estreia da temporada, a equipe e.dams, patrocinada pela Renault, anunciou Buemi e Nicolas Prost como seus pilotos.

Piloto de Fórmula 1 até 2011, o suíço de 25 anos havia mudado para o endurance e estava no meio de uma campanha vitoriosa pelo título com a Toyota, ao mesmo tempo em que atuava como piloto reserva da Red Bull na F1.

Mas Di Grassi havia sido o primeiro piloto a se comprometer com a Fórmula E – inicialmente como piloto de desenvolvimento do campeonato a partir de setembro de 2012, antes de ser anunciado ao lado de Daniel Abt na equipe homônima patrocinada pela Audi, em fevereiro de 2014.

Depois de ter disputado uma temporada de F1 em 2010, o brasileiro de 29 anos foi piloto de testes da Pirelli em 2011 antes de correr pela Audi no WEC – que só se tornou um programa em tempo integral em 2014.

ePrix de Pequim de 2014 – Di Grassi se torna o primeiro vencedor da história da Fórmula E

O campeonato inaugural da Fórmula E teve início em setembro na pista de Pequim, com 3,45 km – a mais longa do calendário. Prost conquistou a pole à frente de Di Grassi, com Buemi na nona posição.

Nick Heidfeld, que largou em quinto, ultrapassou Karun Chandhok na largada e ganhou mais duas posições na sequência de pit stops – os pilotos tinham que trocar de carro devido à pouca capacidade da bateria – antes de pressionar Prost.

Heidfeld acabou cortando por dentro na última curva da volta final, e a manobra defensiva tardia de Prost causou um contato. A suspensão dianteira da e.dams quebrou, e Heidfeld, da Venturi, voou pelo ar. Di Grassi conquistou a vitória e Buemi abandonou a corrida devido a problemas na caixa de câmbio.

Di Grassi venceu a primeira corrida da Fórmula E em circunstâncias inesperadas Foto: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images

“Tivemos um pouco de sorte, mas fiquei feliz por estar no lugar certo hoje”, disse Di Grassi. “Não vi o acidente, mas o principal é que Nick está bem, o que prova que este carro é absolutamente seguro".

ePrix de Punta del Este de 2014 – Buemi conquista primeira vitória

Depois que Sam Bird venceu em Putrajaya, com Di Grassi e Buemi ao seu lado no pódio, bastou mais uma corrida para que este último conquistasse sua primeira vitória.

Embora Vergne tenha conquistado de surpresa a pole position, tirando-a de Nelsinho Piquet, ele perdeu a liderança na largada e teve que forçar a passagem pelo brasileiro para recuperá-la.

No entanto, uma entrada do safety car fez com que Buemi, que já estava em segundo, assumisse a liderança durante a fase de pit stops, e o piloto da e.dams resistiu à pressão de Vergne até que o competidor da Andretti abandonou a corrida devido a um problema na suspensão na penúltima volta. Piquet e Di Grassi se juntaram ao suíço no pódio.

Buemi conquistou sua primeira vitória na Fórmula E no Uruguai Foto: Adam Warner / LAT Images via Getty Images

ePrix de Londres de 2015 – Piquet supera Buemi e Di Grassi por uma pequena margem e conquista o título

A consistência de Piquet fez com que ele chegasse à rodada dupla decisiva pelo título com 128 pontos, contra 111 de Di Grassi e 105 de Buemi, enquanto a rivalidade entre os brasileiros atingia seu clímax.

“Já corremos juntos em muitas categorias e sempre estive à frente dele, não há comparação [entre nós]”, disse Piquet em Mônaco, em meio à polêmica sobre Di Grassi supostamente ter bloqueado sua passagem na classificação.

“Fui companheiro de equipe de Buemi [na GP2 em 2007], e tivemos nossas disputas na pista, mas fora dela tudo corria bem”, disse Di Grassi na véspera da final. “Na verdade, todos os pilotos são educados. Menos o Nelsinho, ele é rude e fala muitas bobagens".

“Ele tende a fazer mais ou menos o que o pai fazia, em um nível completamente diferente, mas com o mesmo estilo, causando polêmica, e é por isso que é difícil ter uma amizade fora da pista".

Piquet se defendeu: “Sou amigo de alguns pilotos e até passamos férias juntos, pessoas como Bruno Senna, mas algumas personalidades não se dão bem. Parece ser o nosso caso".

“Talvez tenha sido por causa de quando ele fazia parte do programa de juniores da Renault e acabaram escolhendo a mim para correr na F1. Talvez ele não tenha ficado muito feliz com isso".

No sábado, Buemi conquistou a pole de forma dominante, quase meio segundo mais rápido que qualquer outro, e venceu, enquanto Di Grassi e Piquet não conseguiram passar do quarto e quinto lugares. Com o piloto da Abt marcando a volta mais rápida, Piquet agora liderava Buemi por apenas cinco pontos e Di Grassi por 13.

Mas o líder do campeonato se classificou apenas em 16º para a corrida decisiva, com Buemi em sexto e Di Grassi em 11º. Isso motivou Piquet Jr; ele ganhou quatro posições na primeira volta, subiu para o 10º lugar após as paradas nos boxes, depois foi deixado passar pelo companheiro de equipe da China Racing, Oliver Turvey, e ultrapassou Salvador Duran para assumir o oitavo lugar.

Faltou apenas um ponto para Buemi vencer Piquet Jr Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Buemi estava a caminho de conquistar o título, tendo subido para a quinta posição na primeira metade da corrida, mas rodou na volta de saída dos boxes e caiu para sexto. Ele deu tudo de si para encontrar uma maneira de ultrapassar Senna, sem sucesso, e Piquet foi coroado campeão por um ponto.

“Cometi um pequeno erro ao sair dos boxes; basicamente, perdi uma posição, e foi essa posição que, na prática, me custou o campeonato”, disse Buemi. “Estou muito decepcionado, mas é assim que as coisas são. Obviamente, não foi o suficiente. Quase lá não é lá. É assim mesmo, você tem que aceitar".

Temporada 2015-16 – Buemi e Di Grassi começam com três vitórias cada

Buemi e Di Grassi rapidamente se estabeleceram como os dois principais candidatos ao título na segunda temporada da F-E, já que as montadoras agora contavam com seus próprios trens de força.

Ambos conquistaram três vitórias cada, terminando todas as corridas no pódio, com três exceções: Buemi ficou fora da zona de pontuação em Putrajaya devido a uma falha técnica e em Long Beach após uma colisão com Robin Frijns, enquanto Di Grassi, vencedor na Cidade do México, foi desclassificado daquela corrida porque seu carro estava abaixo do peso mínimo.

Como consequência, eles chegaram à final em Londres – mais uma vez com duas corridas consecutivas – com Di Grassi apenas um ponto à frente de Buemi.

Tanto Di Grassi quanto Buemi tiveram sucesso no início da temporada 2015-16 Foto: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

ePrix de Londres 2016 – Buemi leva a melhor em confronto polêmico

Ao chegar à final, Di Grassi estava otimista quanto às suas chances. “Se fosse apenas uma questão de ritmo puro, acho que eles teriam a melhor chance”, disse o brasileiro ao Motorsport.com. “Mas, como a F-E é tão complexa, acho que podemos vencê-los se considerarmos o pacote completo. Eles têm o melhor trem de força, mas cometemos menos erros este ano.”

“Lucas fez uma ótima temporada, teve uma média de cerca de 18 pontos por corrida – ou ficou em segundo em todas as provas”, acrescentou Buemi. “Isso mostra que, mesmo que eu tivesse feito tudo perfeitamente, teria sido difícil somar muitos pontos a mais do que ele.”

O primeiro treino classificatório, marcado pela chuva, fez com que Di Grassi e Buemi se classificassem mais atrás, em 10º e 12º, respectivamente, e eles disputaram roda a roda até chegarem ao quarto e quinto lugares, respectivamente, aumentando a vantagem do piloto da Audi para três pontos.

“Não me arrisquei a ultrapassá-lo porque senti que ele estava disposto a bater”, disse Buemi ao Motorsport.com sobre a pilotagem defensiva de seu rival, o que acabou sendo uma previsão certeira para a corrida de domingo.

Buemi conquistou a pole position decisiva, com três pontos que o colocaram no mesmo nível de Di Grassi na classificação, mas se terminassem empatados em pontos, o brasileiro prevaleceria no desempate por ter mais terceiros lugares.

Na largada, Di Grassi aproveitou o vácuo dos dois carros da e.dams a caminho da primeira zona de frenagem, onde bateu na traseira de Buemi, aparentemente garantindo o título. “Eles frearam muito cedo”, reclamou Di Grassi pelo rádio.

Di Grassi conseguiu voltar ao pit lane em seu Audi gravemente danificado Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

O suíço voltou aos boxes para entrar em seu segundo carro. “Vamos fazer a volta mais rápida”, disse ele à equipe pelo rádio. “Coloquem a configuração de alta downforce, preparem tudo, vamos fazer a volta mais rápida". Essa façanha valia dois pontos, então Di Grassi não teve outra opção a não ser imitar seu rival.

Buemi levou a melhor nesse duelo de longa duração, marcando 1m24s150 contra 1m24s633 de Di Grassi, e assim conquistou o título. O piloto da Audi recebeu uma penalidade após a corrida por seu envolvimento na batida na primeira volta, o que não teve qualquer consequência, já que ele não foi classificado.

“Ele realmente foi atrás do acidente”, disse Buemi. “Não sabia o que pensar do que ele fez. Achei que ele quisesse tentar de tudo. No fim das contas, acho que o melhor piloto e a melhor equipe venceram. É difícil acreditar, não esperava vencer dessa forma. Não sei o que ele fez. Ele estava 100 km/h mais rápido do que devia. Ele enlouqueceu".

Um improvável confronto pela volta mais rápida garantiu o título ao veloz Buemi em Londres Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

“Tive uma largada muito boa, sabia que precisava ser agressivo contra o Prost se quisesse ter alguma chance de disputar com o Seb nas próximas 33 voltas”, explicou Di Grassi. “Sabia que, se ficasse atrás do Prost, seria uma batalha".

“Fui muito agressivo com ele, acabamos nos tocando um pouco; o Seb freou quase 50 metros mais cedo do que eu e o Nico, e quando percebi, travei as rodas e sofri um incidente".

“Não era assim que a primeira curva deveria ter sido, mas nessas condições, com pneus e freios frios, eu precisava ser agressivo e foi o que aconteceu".

Temporada 2016-17: Buemi mais dominante do que nunca

No início da terceira temporada da F-E, a dupla Buemi/Renault e.dams atingiu o auge de sua supremacia. O piloto suíço venceu seis das oito primeiras corridas, superando com facilidade seu companheiro de equipe Prost, que nunca subiu ao pódio.

É claro que houve contratempos, como rodar e cair para a 12ª posição na Cidade do México e ser desclassificado da quinta posição na estreia em Berlim devido a uma violação da pressão dos pneus, mas, fora isso, Buemi reinou supremo.

A vitória em Mônaco, sua quarta em cinco corridas, deu a Buemi uma vantagem de 15 pontos sobre Di Grassi, com Prost, em terceiro lugar, já 56 pontos atrás Foto: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

No entanto, ao chegar às duas últimas rodadas duplas da temporada, em Nova York e Montreal, Buemi estava “apenas” 32 pontos à frente de um Di Grassi extremamente consistente, que havia conquistado seis pódios, incluindo uma vitória no México.

Isso era um problema para Buemi, que iria perder as corridas nos Estados Unidos devido a um conflito de datas com o WEC. Di Grassi acabou tendo um fim de semana mais discreto, terminando em quarto e quinto lugar, enquanto Bird venceu ambas as corridas, mas ainda assim reduziu sua diferença para o líder do campeonato para 10 pontos.

ePrix de Montreal de 2017: Di Grassi triunfa enquanto Buemi perde a compostura

Às vésperas da final em Montreal, havia muita rivalidade, alimentada pelos acontecimentos de um ano antes. “Eu o respeito como piloto, mas não respeito o que aconteceu no ano passado”, disse Buemi ao Motorsport.com sobre seu rival. “As pessoas dentro do esporte sabem exatamente o que aconteceu lá".

“Se [uma batida] acontecer mais uma vez assim, o que você acha que as pessoas vão pensar? Vai ser muito difícil para ele se explicar. Ele não pode se dar ao luxo de fazer algo assim de novo, por causa da reputação dele, não é mesmo?"

“Prefiro perder com dignidade do que tentar vencer de uma forma que me impeça de me olhar no espelho. Será que ele pode dizer o mesmo? Não sei, pergunte a ele".

Di Grassi colocou toda a pressão sobre os ombros de Buemi – e parece que funcionou Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mas Di Grassi não se abalou. “Ele perdeu o campeonato na primeira temporada por causa de um erro bem simples, quando rodou na volta de saída e perdeu tudo”, disse Di Grassi ao Motorsport.com. “Então dá para ver que ele tem alguns problemas nessa área".

“Ele está sob enorme pressão neste fim de semana, muito mais do que eu, porque todo mundo vai estar esperando para ver se esses erros vão se repetir em Montreal".

Di Grassi conquistou a pole para a primeira corrida por uma margem mínima sobre Buemi, de apenas 0s027. Mas o piloto da Renault e.dams destruiu seu carro no TL2, o que exigiu uma troca de bateria e, consequentemente, um recuo de 10 posições no grid. Ele passou por uma volta inicial desastrosa, caindo da 12ª para a 17ª posição.

Enquanto Di Grassi vencia com facilidade, Buemi fez uma excelente corrida para recuperar a quarta posição, mas se envolveu em discussões acaloradas com António Félix da Costa, Frijns e Abt no parque fechado antes de acabar sendo desclassificado da corrida devido ao peso abaixo do permitido do carro – uma consequência direta da reconstrução apressada e completa do monoposto realizada pela equipe da e.dams após o TL2.

Isso mudou o panorama da disputa pelo título, com Buemi ficando 18 pontos atrás de Di Grassi, em vez de apenas seis.

Para agravar ainda mais sua situação, o atual campeão se classificou apenas em 14º para a última prova, enquanto seu rival pelo título chegou ao quinto lugar. As esperanças de Buemi de terminar em segundo – um pré-requisito para suas chances de conquistar o título – desapareceram imediatamente quando um pequeno contato na primeira volta danificou a parte traseira do carro, levando a direção de prova a acionar a bandeira branca e laranja, o que significava que ele precisava entrar nos boxes para reparos.

Buemi acabou se recuperando e terminando na 11ª posição, enquanto Di Grassi conquistou com tranquilidade seu primeiro título, terminando em sétimo.

Di Grassi comemorou seu título da Fórmula E, conquistado contra todas as expectativas Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Quando você é desclassificado duas vezes e perde 22 pontos, além de perder duas corridas em um campeonato que conta com apenas 12 etapas, o que você faz?”, refletiu Buemi com amargura ao Motorsport.com.

ePrix de Hong Kong 2017 – Novas forças?

Novos líderes surgiram na temporada 2017-18, o que ficou evidente na etapa de abertura da temporada, em Hong Kong.

Di Grassi e Buemi se classificaram fora dos cinco primeiros, depois se bateram na primeira corrida, antes que a Renault e.dams sofresse um problema técnico.

No dia seguinte, eles terminaram apenas em 12º e 20º, respectivamente, no grid, já que Buemi sofreu um acidente na classificação. Di Grassi enfrentou um problema técnico na corrida, enquanto Buemi herdou um ponto após o vencedor da corrida, Abt, ter sido desclassificado devido a um “erro administrativo”.

Tanto Buemi quanto Di Grassi enfrentaram dificuldades na etapa de abertura da temporada em Hong Kong Foto: Mark Sutton / Getty Images

Pilotos como Bird, Vergne, Heidfeld, Felix Rosenqvist, Edoardo Mortara e Mitch Evans conquistaram pódios ao longo do fim de semana – em comparação com apenas oito pilotos diferentes chegando ao pódio em toda a temporada anterior.

Buemi voltou à boa forma na etapa seguinte com a pole position em Marrakesh, conquistando três pódios consecutivos, enquanto Di Grassi foi prejudicado por graves problemas no inversor – mas, assim que estes foram resolvidos, ele provou ser uma força a ser levada em conta.

Final da temporada 2017-18 – Di Grassi se torna imbatível

Assim que os problemas técnicos da Audi foram resolvidos, Di Grassi encerrou a temporada com sete corridas consecutivas entre os dois primeiros.

Infelizmente, ele havia acumulado uma desvantagem muito grande em relação a Vergne nas cinco primeiras corridas – 78 pontos –, mas ainda assim conquistou um improvável segundo lugar atrás do francês, que conquistou o título com quatro vitórias em 12 corridas.

“A temporada começou muito mal, sem pontuar por quatro corridas”, disse Di Grassi ao Motorsport.com. “Então, chegar até o segundo lugar, ser vice-campeão, é simplesmente um milagre, além de conquistar o campeonato de equipes".

Di Grassi finalmente voltou ao degrau mais alto do pódio com a vitória em Zurique, o que o levou da sexta para a terceira posição na classificação Foto: Dom Romney / LAT Images via Getty Images

“Sete pódios consecutivos mostraram que éramos supercompetitivos e, quando o carro não apresentava problemas, tínhamos todas as ferramentas para conseguir um bom resultado, e estou super orgulhoso do que a equipe conquistou".

"A parte difícil foi não entrar naquela espiral em que você duvida de si mesmo ou de qualquer coisa durante essas primeiras quatro ou cinco corridas. Acho que pilotei melhor este ano do que no ano passado, porque não cometi nenhum erro".

Enquanto isso, a vitória escapou de Buemi durante toda a temporada, apesar de três pole positions e quatro pódios.

“[Estou] irritado, estou decepcionado”, disse Buemi ao Motorsport.com ao completar um ano de sua última vitória. “Mas estou me esforçando mais do que nunca e espero que o ano que vem seja de recuperação. Estamos trabalhando duro, posso garantir".

Gen2 e Gen3

Nem Buemi nem Di Grassi voltaram a atingir os mesmos patamares da primeira era da F-E.

À medida que a Renault e.dams se transformava na Nissan e.dams, Buemi continuou sendo um candidato consistente ao pódio nas duas primeiras temporadas da Gen2, com uma vitória no ePrix de Nova York de 2019, mas encerrou sua passagem pela equipe com 31 corridas consecutivas fora do pódio.

Buemi conquistou sua primeira vitória na Fórmula E em seis anos no E-Prix de Mônaco de 2025 Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

O suíço então mudou-se para a DS Virgin Racing para a Gen3, onde teve performances oscilantes. Sete pódios em quatro temporadas – incluindo a vitória no ePrix de Mônaco de 2025, sua primeira em seis anos – não seriam suficientes para saciar um Buemi ambicioso. Mas vale ressaltar que ele superou seus companheiros de equipe Frijns e Joel Eriksson em pontuação nas duas últimas temporadas.

Enquanto isso, Di Grassi se manteve como um candidato ao título na era da Gen2. Nas três primeiras temporadas, ainda na Audi Sport Abt, ele conquistou quatro vitórias com resultados pontuados consistentes, um desempenho que manteve com a Venturi em 2021-22.

Mas o brasileiro não conseguiu manter esse nível na Gen3, apesar da pole position e de um pódio no ePrix da Cidade do México de 2023, que marcou o início da era.

Correndo pela Mahindra e pela Abt Cupra, que se tornou a Lola Yamaha, Di Grassi conquistou apenas um pódio nas 58 corridas seguintes. E, apesar de todo o seu sucesso no passado, ele ainda ocupa a modesta 17ª posição na classificação dos pilotos. A recente vitória no ePrix de Xangai foi, de fato, seu ato final.

Em meio a uma temporada difícil, Di Grassi venceu em Xangai – provavelmente sua última vitória Foto: Qian Jun / MB Media via Getty Images

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