Veja os horários do ePrix da Fórmula E em Santiago neste sábado

A Fórmula E estará de volta no próximo fim de semana, com o ePrix de Santiago, no Chile, segunda etapa da temporada 2019-2020.

Com apenas a abertura do campeonato realizada, na rodada dupla na Arábia Saudita, a liderança é de Alexander Sims, da BMW Andretti, com 35 pontos. O ex-piloto da F1 Stoffel Vandoorne vem em segundo, com 30. Sam Bird, Oliver Rowland e Lucas di Grassi completam o top-5.

Di Grassi tem os 18 pontos da segunda posição da corrida 2 de Riade. Já Felipe Massa ainda não marcou. O fuso de Santiago é o mesmo do horário de Brasília, então confira os horários dos treinos e da corrida chilena da Fórmula E:

Sessão Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 8h Treino Livre 2 10h15 Treino Classificatório 12h Corrida 16h03 Fox Sports

Confira imagens do ePrix de Santiago realizado em 2019: