Dennis vence caótico eP de SP marcado por acidente de Martí; Drugovich é 5º na pista, mas toma punição e cai para 12º
Inglês da Andretti largou da pole e converteu a posição em vitória; Felipe escalou o pelotão para se colocar entre os cinco primeiros, mas foi penalizado, e Lucas di Grassi se envolveu em um acidente com Edoardo Mortara
Jake Dennis, Andretti Formula E
Outro ePrix de São Paulo caótico para a conta da Fórmula E! A vitória na capital paulista ficou com Jake Dennis, da Andretti, em uma prova extremamente movimentada e com incansáveis trocas de liderança. O atual campeão Oliver Rowland fez uma ótima corrida de recuperação e cruzou a linha de chegada em segundo e o pódio foi completado por Nick Cassidy.
Sentimentos mistos para os brasileiros do grid. Felipe Drugovich, da Andretti, escalou o pelotão e encerrou seu primeiro ePrix como piloto em tempo integral na quinta colocação, mas foi punido por ultrapassar bsob bandeira amarela e caiu para 12º. Já Lucas Di Grassi, da Yamaha-Lola-Abt, acabou se envolvendo em um acidente com Edoardo Mortara e abandonou a corrida.
A prova no Sambódromo do Anhembi também foi marcada por um acidente grave com o espanhol Pepe Martí quando restavam duas voltas para o fim. O piloto acabou sendo 'alçado' entre dois carros, girou no ar e aterrissou no traçado. Destaque também para os seis abandonos na primeira corrida temporada.
A corrida
O início do ePrix de São Paulo foi levemente conturbado com os dois pilotos da Mahindra se encontrando na primeira curva da corrida. Largando do fundo do grid, Felipe Drugovich conseguiu ganhar duas posições.
Dan Ticktum, que fez uma boa classificação, teve um furo no pneu dianteiro esquerdo e precisou ir aos boxes comprometendo tua sua prova. Por conta do ocorrido na primeira volta, Edoardo Mortara foi punido em cinco segundos.
Antes mesmo da terceira volta, Pascal Wehrlein já tinha conquistado a liderança tirando Jake Dennis do posto. Na quinta volta, Lucas Di Grassi e Jean-Éric Vergne acionara o modo ataque. A potência extra ajudou o brasileiro da Lola que conseguiu saltar para o 9º lugar.
Na oitava volta, Nyck de Vries precisou ir aos boxes para trocar o pneu dianteiro direito. Com dez voltas completadas, a liderança da prova estava na mão de António Félix da Costa seguido por Mitch Evans em uma dobradinha da Jaguar.
Contudo, as posições não se mantiveram. Por conta do modo ataque acionado pelos rivais, Evans acabou sendo ultrapassado por, pelo menos, sete carros e acabou caindo no grid. Destaque para a alternância frenética na liderança da prova.
Foi apenas na 16ª volta que Drugovich acionou o seu primeiro modo ataque da corrida. Sétimo e oitavo colocados, Oliver Rowland acabou acertando o próprio companheiro de equipe Norman Nato. O toque fez com que Nato precisasse ir aos boxes, mas o piloto acabou abandonando.
Depois de levar quatro penalizações por drive thru, Ticktun abandonou a corrida restando dez voltas para o fim. O modo ataque fez com que Felipe conseguisse um impulso e subisse para a sexta colocação.
A grande maioria dos pilotos acionou o segundo "atack mode" na 22ª volta, no momento em que as baterias estavam com cerca de 30% de energia restante. A bandeira amarela foi acionada na volta seguinte, quando Di Grassi acertou Mortara na pista.
Pouco depois, o safety car foi acionado. Prejuízo para Rowland, Cassidy, Wehrlein, Da Costa, Muller, Eriksson, Guenther e Buemi que estavam com o modo ataque acionado e precisaram andar no delta do safety car.
A batida também foi prejudicial para Di Grassi que, assim como Mortara, abandonou a corrida. No rádio, o piloto da Mahindra soltou duras palavras ao brasileiro: "É sempre assim com o Di Grassi, um idiota".
A estratégia de ter esperado para usar o modo ataque deu para Drugovich a possibilidade de usar a potência extra nas três voltas finais. Mas uma bandeira amarela local - por uma escapada de Evans - começou a dar a tônica final da prova.
Restando duas voltas para o fim, um grave acidente envolvendo Pepe Martí fez com que a bandeira vermelha fosse acionada. O piloto espanhol, aparentemente, não entendeu que a corrida estava em bandeira amarela e continuou com a velocidade alta passando por cima entre o carro de Muller e Da Costa, girando no antes de cair.
Após aterrissar, Martí saiu andando normalmente após a cena plástica e o carro começou a pegar fogo. A corrida retornou às 15h01 (Brasília) em regime de safety car, restando duas voltas para o fim.
Com apenas uma volta para o fim, Dennis tentou abrir o mais gap possível para Rowland que vinha logo atrás. E a estratégia funcionou, dando ao piloto da Andretti a vitória em São Paulo.
|Posição
|Piloto
|1
|J. Dennis
|2
|O. Rowland
|3
|N. Cassidy
|4
|P. Wehrlein
|5
|N. Müller
|6
|M. Günther
|7
|J. Eriksson
|8
|S. Buemi
|9
|N. De Vries
|10
|Z. Maloney
|11
|A. Da Costa
|12
|F. Drugovich
|13
|T. Barnard
|14
|P. Martí
|15
|J. Vergne
|16
|
M. Evans
|DNF
|
L. Di Grassi
|DNF
|
E. Mortara
|DNF
|
N. Nato
|DNF
|
D. Ticktum
