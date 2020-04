O piloto Lucas Di Grassi está liderando uma nova iniciativa na busca por soluções de apoio ao combate ao novo coronavírus no Brasil. Nesta quarta-feira uma equipe comandada por ele e técnicos da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo iniciaram testes com um equipamento que emite luz ultravioleta (UV) idealizado e desenvolvido pelo piloto.

O dispositivo tem a capacidade de sanitizar vagões de trens e também ônibus usados no transporte público. O primeiro teste teve a parceria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que coletou amostras para análise. Após a divulgação dos resultados, o aparelho poderá ser empregado em todo o sistema de transporte metropolitano.

A capacidade do equipamento varia de acordo com o volume de energia empregada na área a ser desinfectada (joule/m2). Em uma aplicação com energia suficiente, a esterilização pode ser de 100%.

Di Grassi explica que é utilizada a luz ultravioleta C, de forte intensidade, capaz de destruir o DNA das células de vírus e bactérias.

“O objetivo é ajudar a luta dos brasileiros nesse período de pandemia e pós-pandemia. Já existe a comprovação científica da eficácia deste tipo de dispositivo em outros países e queremos trazer urgentemente essa tecnologia ao Brasil”.

Segundo ele, qualquer pessoa exposta durante à aplicação deve usar equipamentos de segurança adequados, especialmente óculos com proteção UV.

