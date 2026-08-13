O brasileiro Lucas Di Grassi disputa neste fim de semana, entre 14 e 16 de agosto, em Londres, suas últimas corridas como piloto profissional. A rodada dupla que encerra a temporada 2025/26 da Fórmula E será também o último capítulo de uma trajetória de 12 anos do piloto na categoria, além de marcar o encerramento da era GEN3.

Di Grassi chega à despedida da carreira profissional competindo pela Lola Yamaha ABT em uma temporada em que o brasileiro também cravou um marco histórico para a equipe. Em Xangai, Lucas conquistou a primeira vitória do jovem time na Fórmula E e chegou ao 14º triunfo de sua carreira na categoria.

Agora, o piloto terá pela frente o circuito de Londres, que recebe as duas últimas corridas da temporada. A pista combina trechos internos (indoor) e externos, diferentes tipos de piso e mudanças de elevação. Londres também será utilizada pela última vez pela Fórmula E antes da mudança para o tradicional autódromo de Brands Hatch, que passa a receber a categoria a partir de 2027.

Outro momento importante será o encerramento do ciclo dos carros GEN3, introduzidos na Fórmula E na temporada 2022/23. Ao longo de quatro temporadas, os modelos ofereceram um novo patamar de desempenho, eficiência e sustentabilidade para o campeonato.

Considerado uma referência mundial na área técnica do automobilismo, Di Grassi acompanhou a evolução de todas as especificações de carro utilizados pela Fórmula E.

Para Di Grassi, o significado da etapa vai muito além do encerramento de uma era no Mundial. O brasileiro foi o primeiro piloto a se comprometer com a categoria elétrica – quando esta ainda não passava de uma ideia – e participou do desenvolvimento dos carros desde o primeiro ano. Campeão na temporada 2016/17, ele construiu uma trajetória de destaque no campeonato elétrico, com 14 vitórias, 42 pódios e 163 participações.

“Com certeza este fim de semana vai ser emocionante porque, mesmo que a decisão esteja muito clara na minha cabeça, é sempre o fim de um capítulo. É quase como o fim de um relacionamento, como se formar na faculdade ou o dia em que você se casa. É uma fase diferente da sua vida. Não necessariamente pior ou melhor, apenas diferente”, declarou o piloto.

“Para mim, vai ser emocionante de qualquer forma, porque dediquei tanto amor, trabalho e tempo à Fórmula E, especialmente nestes últimos 12 anos pilotando. E a Fórmula E me deu tanto em troca. Então, com certeza é um capítulo importante da minha vida que vai se fechar.”

A programação do ePrix de Londres começa nesta sexta-feira (14) com o treino livre 1 às 12h00. Já o TL2 abre o sábado, às 4h30, seguido pela Classificação 1 às 6h40. A largada da Corrida 1 está marcada para 11h05 do mesmo dia. O domingo repete a programação, com o TL3 às 4h30, Classificação 2 às 6h40 e Corrida 2 às 11h05. A transmissão é da Band, Bandsports, Esporte na Band e NSports.

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