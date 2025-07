A temporada de estreia da Lola Yamaha ABT terminou com o brasileiro Lucas di Grassi somando mais pontos para a equipe neste domingo (27), na corrida que encerrou o campeonato 2024/2025 do Mundial de Fórmula E, em Londres. O piloto superou as dificuldades enfrentadas pela equipe nos treinos, na classificação e na primeira prova, realizada no sábado, mas foi resiliente e conseguiu pontuar na corrida que fechou a rodada dupla neste domingo.

Mesmo largando em 21º na prova de hoje, que foi marcada por fortes disputas do início ao fim, Lucas se manteve firme, usando estratégia e muita determinação para fazer ultrapassagens. Isso o levou à 14ª colocação antes mesmo de acionar o primeiro modo ataque. O piloto só utilizou o recurso na volta 21, ganhando mais duas posições.

Corrida tensa

Di Grassi batalhou durante toda a corrida, sempre atacando ou defendendo sua posição. Faltando cinco voltas, Lucas já era o décimo colocado – resultado que o colocava na zona de pontos – mas o brasileiro ganhou ainda mais uma posição, cruzando a linha de chegada em nono. Com o resultado, di Grassi totalizou 32 pontos na temporada para a Lola Yamaha ABT, sendo o único piloto que pontuou pela equipe estreante em 2025.

“Foi muito importante terminar nos pontos, considerando que largamos em 21º. Isso é como uma vitória para nós, melhora a motivação da equipe. Obviamente queríamos estar mais à frente, mas, levando em conta que é o ano de estreia da Lola e em um grid com marcas como Porsche e Jaguar, fechamos com chave de ouro, com o pé direito para 2026. Agora temos duas, três semanas de descanso e depois já voltamos a focar no desenvolvimento do carro”, declarou o brasileiro.

A vitória em Londres foi de Nick Cassidy (Jaguar), seguido por Nyck de Vries (Mahindra) e Sébastien Buemi (Envision). Com o resultado da rodada dupla de Londres, a Porsche confirmou o título entre as equipes.

Di Grassi encerra a temporada na 17ª colocação no campeonato, tendo conquistado resultados significativos para a equipe, como o pódio no ePrix de Miami e o quinto lugar no ePrix de Tóquio. Agora, o brasileiro deve descansar por algumas semanas no Brasil antes de retornar ao trabalho no Mundial.

Veja DEBATE sobre o GP da Bélgica de F1

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!