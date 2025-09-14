Fim da linha para a Fórmula 1? De acordo com reportagem do portal britânico The Race, publicada neste domingo (14), o brasileiro Felipe Drugovich chegou a um acordo com a Andretti para correr pela equipe americana na Fórmula E na temporada 2025-26.

De acordo com o portal, o acordo foi formalizado para que Drugovich substitua Nico Müller na equipe americana, com o suíço a caminho da Porsche para ocupar a vaga deixada pelo português António Félix da Costa. Com isso, o brasileiro será companheiro de Jake Dennis, campeão da temporada 2023.

O acordo marcaria uma mudança radical na forma como Drugovich vinha tratando sua carreira desde o título da Fórmula 2 em 2022. O foco do brasileiro estava quase que 100% na busca pela vaga na F1, usando seu papel como piloto reserva da Aston Martin para se manter no paddock.

Após diversas tentativas frustradas nos últimos anos, Drugovich bateu na trave na briga por uma das vagas da Cadillac na F1. O brasileiro tem uma boa relação com a marca americana, tendo defendido suas cores em provas como as 24h de Le Mans de 2024 e 2025 e as 24h de Daytona de 2025, todas na classe dos hipercarros. Porém, acabou preterido pela experiente dupla formada por Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Nas últimas semanas, parecia que Drugovich poderia ser um forte candidato à segunda vaga da Alpine. Enquanto Pierre Gasly anunciou recentemente uma renovação de três anos, o futuro de Franco Colapinto segue em xeque, com o argentino sofrendo para acompanhar o ritmo do companheiro de equipe. Porém, na última semana, Flavio Briatore deu o primeiro sinal a favor da manutenção do segundo piloto, afirmando que a estabilidade é importante para a Alpine no momento da troca do regulamento.

Após inúmeras aparições nos testes de novatos da F-E, Drugovich fez sua estreia oficial na categoria em julho, substituindo Nyck de Vries na Mahindra na rodada dupla do ePrix de Berlim, com o holandês priorizando sua participação nas 6h de São Paulo no WEC. Dividindo a pista com Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara, Drugovich foi 17º na prova do sábado e sétimo no domingo,

De acordo com a reportagem, as negociações foram iniciadas no mês passado e a primeira aparição oficial de Drugovich deve ser na pré-temporada da F-E, marcada para outubro, em Valência. O texto ainda afirma que o acordo do brasileiro será plurianual, garantindo a ele a opção de seguir com a equipe na próxima temporada, que marca a estreia do carro Gen4, quando a Andretti trocará o trem de força da Porsche pelo da Nissan.

Caso o acordo se confirme, a primeira prova oficial de Drugovich como piloto oficial da F-E será em casa, com o ePrix de São Paulo marcando a abertura da temporada 2025-26 em 06 de dezembro no Sambódromo do Anhembi.

