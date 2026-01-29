Drugovich disputa a 3ª etapa da F-E na estreia da categoria no Autódromo Internacional de Miami
Brasileiro da equipe Andretti faz sua primeira temporada completa na categoria
Felipe Drugovich (Fórmula E)
A Fórmula E, categoria mundial dos carros elétricos, chegou em Miami, nos Estados Unidos, para a disputa da 3ª etapa da temporada. A rodada, que marcará sua estreia no Miami International Autodrome, terá a participação do brasileiro Felipe Drugovich, que disputa sua primeira temporada completa na categoria.
“Será um final de semana muito legal”, analisou o campeão da Fórmula 2 de 2022. “Vamos correr na mesma pista da F1, em uma versão mais curta, e certamente teremos disputas muito interessantes”.
Drugovich compete pela equipe americana Andretti Fórmula E e tem ótimas expectativas para o compromisso do final de semana, que será iniciado na sexta-feira com o primeiro treino livre e será encerrado no sábado, com a disputa da corrida válida pela 3ª etapa da temporada.
“Temos um bom carro, competitivo, e as expectativas são as melhores possíveis”, destacou o piloto de Maringá (PR). “Vamos trabalhar para terminar na zona de pontuação e, claro, sempre buscando o melhor resultado possível”.
