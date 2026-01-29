Drugovich disputa a 3ª etapa da F-E na estreia da categoria no Autódromo Internacional de Miami

Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona
Fórmula E Mexico City ePrix

Drugovich disputa a 3ª etapa da F-E na estreia da categoria no Autódromo Internacional de Miami

Brasileiro da equipe Andretti faz sua primeira temporada completa na categoria

Editado:
Add as a preferred source
461709_1189715_felipe_drugovich1051___fA3rmula_e__3_

Felipe Drugovich (Fórmula E)

A Fórmula E, categoria mundial dos carros elétricos, chegou em Miami, nos Estados Unidos, para a disputa da 3ª etapa da temporada. A rodada, que marcará sua estreia no Miami International Autodrome, terá a participação do brasileiro Felipe Drugovich, que disputa sua primeira temporada completa na categoria.

Leia também:

“Será um final de semana muito legal”, analisou o campeão da Fórmula 2 de 2022. “Vamos correr na mesma pista da F1, em uma versão mais curta, e certamente teremos disputas muito interessantes”.

Drugovich compete pela equipe americana Andretti Fórmula E e tem ótimas expectativas para o compromisso do final de semana, que será iniciado na sexta-feira com o primeiro treino livre e será encerrado no sábado, com a disputa da corrida válida pela 3ª etapa da temporada.

“Temos um bom carro, competitivo, e as expectativas são as melhores possíveis”, destacou o piloto de Maringá (PR). “Vamos trabalhar para terminar na zona de pontuação e, claro, sempre buscando o melhor resultado possível”.

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F-E: Lola-Yamaha anuncia separação da ABT no final da temporada 2025-26
Próximo artigo Mundial de Fórmula E estreia no Autódromo Internacional de Miami

Principais comentários

Últimas notícias

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"