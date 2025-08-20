Drugovich é opção para Andretti na Fórmula E, diz site
The Race aponta piloto brasileiro como possível nome para segundo carro do time americano caso Nico Muller seja despedido
Felipe Drugovich, Mahindra Racing
Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
A 11ª temporada da Fórmula E terminou em julho e as equipes já estão se preparando para a 12ª, especialmente a Andretti, que tem encarado uma instabilidade de pilotos há algum tempo. O titular Jake Dennis já teve cinco companheiros de equipe diferentes nos últimos cinco anos, com o último ocupante da segunda vaga, Nico Muller, terminando a campanha 2024/25 45 pontos atrás do britânico. Agora, parece que a equipe americana está em busca de um novo nome para o segundo carro e o brasileiro Felipe Drugovich aparece como uma possibilidade.
Segundo o site The Race, é provável que Muller seja promovido à equipe de fábrica da Porsche, para substituir um possível desligamento de António Félix da Costa, ou então que se junte a Cupra Kiro, também cliente da Porsche. Se o piloto suíço realmente se despedir da Andretti, há alguns substitutos possíveis no cenário atual, incluindo Drugovich.
O brasileiro substituiu Nyck de Vries no ePrix de Berlim, em julho deste ano, e impressionou ao terminar em sétimo lugar na corrida 2, pontuando no seu fim de semana de estreia na categoria. Em entrevista também para o The Race, Drugovich disse que "para 2026, aconteça o que acontecer, seja qual for a categoria em que eu estiver, quero estar competindo em tempo integral. É algo de que eu preciso no momento. Tecnicamente, mentalmente, acho que preciso voltar a correr e ter uma rotina, em vez de apenas ficar esperando por ligações".
Atual reserva da Aston Martin na Fórmula 1, o brasileiro também é cotado para uma vaga na nova equipe Cadillac, que estreará na F1 no ano que vem e ainda não anunciou sua dupla de pilotos.
O site britânico ainda fala de outros nomes que seriam ou são possibilidades para a Andretti no que vem. De acordo com a publicação, se Jak Crawford não estivesse na disputa pelo título da F2 e não estivesse ligado a possíveis funções na F1 em 2026, provavelmente já teria assinado com o time americano para competir na categoria de elétricos. Jake Hughes, Stoffel Vandoorne e Frederik Vesti também são citados, além de Mick Schumacher, apesar de ser considerado "improvável".
