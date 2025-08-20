Todas as categorias

Fórmula E Londres II

Drugovich é opção para Andretti na Fórmula E, diz site

The Race aponta piloto brasileiro como possível nome para segundo carro do time americano caso Nico Muller seja despedido

Redação Motorsport.com
Editado:
Felipe Drugovich, Mahindra Racing

Felipe Drugovich, Mahindra Racing

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

A 11ª temporada da Fórmula E terminou em julho e as equipes já estão se preparando para a 12ª, especialmente a Andretti, que tem encarado uma instabilidade de pilotos há algum tempo. O titular Jake Dennis já teve cinco companheiros de equipe diferentes nos últimos cinco anos, com o último ocupante da segunda vaga, Nico Muller, terminando a campanha 2024/25 45 pontos atrás do britânico. Agora, parece que a equipe americana está em busca de um novo nome para o segundo carro e o brasileiro Felipe Drugovich aparece como uma possibilidade. 

Leia também:

Segundo o site The Race, é provável que Muller seja promovido à equipe de fábrica da Porsche, para substituir um possível desligamento de António Félix da Costa, ou então que se junte a Cupra Kiro, também cliente da Porsche. Se o piloto suíço realmente se despedir da Andretti, há alguns substitutos possíveis no cenário atual, incluindo Drugovich. 

O brasileiro substituiu Nyck de Vries no ePrix de Berlim, em julho deste ano, e impressionou ao terminar em sétimo lugar na corrida 2, pontuando no seu fim de semana de estreia na categoria. Em entrevista também para o The Race, Drugovich disse que "para 2026, aconteça o que acontecer, seja qual for a categoria em que eu estiver, quero estar competindo em tempo integral. É algo de que eu preciso no momento. Tecnicamente, mentalmente, acho que preciso voltar a correr e ter uma rotina, em vez de apenas ficar esperando por ligações". 

Atual reserva da Aston Martin na Fórmula 1, o brasileiro também é cotado para uma vaga na nova equipe Cadillac, que estreará na F1 no ano que vem e ainda não anunciou sua dupla de pilotos. 

O site britânico ainda fala de outros nomes que seriam ou são possibilidades para a Andretti no que vem. De acordo com a publicação, se Jak Crawford não estivesse na disputa pelo título da F2 e não estivesse ligado a possíveis funções na F1 em 2026, provavelmente já teria assinado com o time americano para competir na categoria de elétricos. Jake Hughes, Stoffel Vandoorne e Frederik Vesti também são citados, além de Mick Schumacher, apesar de ser considerado "improvável". 

Redação Motorsport.com Fórmula E
Filtros