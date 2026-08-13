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Fórmula E

Drugovich encerra primeira temporada completa na F-E buscando vitórias em Londres

Paranaense trabalhará para ajudar Jake Dennis e a Andretti Fórmula E na conquista do título entre os pilotos e as equipes

Editado:
Felipe Drugovich

A primeira temporada completa de Felipe Drugovich na Fórmula E, a categoria mundial dos carros elétricos, está chegando ao fim e neste final de semana 14 e 15/8), em mais uma rodada dupla em circuito urbano, ele compete em Londres, na Inglaterra.

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E serão vários os objetivos do campeão da Fórmula 2 2022 na rodada que definirá os novos campeões da Fórmula E.

“Quero fechar o campeonato com ‘chave de ouro’, brigando por pole position e por vitória nas duas corridas de Londres”, aponta o piloto de Maringá (PR). “Mas também quero ajudar meu companheiro de equipe e a própria equipe a chegar ao título”, completou.

O britânico Jake Dennis, que compete com Drugovich na equipe Andretti Fórmula E, lidera o campeonato após a disputa de 15 provas com apenas 2 pontos de vantagem sobre o neozelandês Mitch Evans.

E a Andretti Fórmula E é a terceira colocada na classificação entre as equipes, 46 pontos atrás da líder Jaguar TCS Racing e com 32 pontos de desvantagem para a Porsche Fórmula E Team, a vice-líder.

“Vamos trabalhar para que o Jake e a Andretti sejam campeões neste final de semana em Londres”, disse Felipe Drugovich. “A pista é parecida com a de Tóquio e lá tínhamos um bom carro. Esperamos continuar e, mais ainda, melhorar este cenário para podermos chegar aos objetivos. Temos muito para conquistar e para fazer bem feito, procurando sempre minimizar os erros”, completou.

As atividades da Fórmula E em Londres terão transmissão ao vivo na Band TV, no BandSports em TV fechada, no site Band.com.br, no Bandplay em suas plataformas digitais e pelo N Sports e Acelerados, em TV fechada e YouTube.

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