Drugovich está pronto para abrir sua primeira temporada completa na Fórmula E
Rodada de abertura da 12ª temporada da categoria será neste sábado, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo
Após três temporadas como piloto de testes da equipe Aston Martin na Fórmula 1, Felipe Drugovich está pronto para o início em uma nova fase em sua carreira. E este início será “em casa”, competindo no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.
Neste final de semana o campeão da Fórmula 2 de 2022 abrirá sua primeira temporada completa na Fórmula E, a categoria mundial de carros elétricos. A rodada, que abre a temporada 2025/2026, terá um treino livre na sexta-feira. No sábado, a programação prevê mais um treino livre, a tomada de tempos e a corrida.
“Será a primeira corrida da temporada e estou muito feliz por este novo ciclo em minha carreira, que começará exatamente no Brasil”, disse Drugovich. “Logicamente o carro e a pista são diferentes para mim e, além disso teremos poucos treinos. Mas estou muito otimista em começar minha primeira temporada na Fórmula E com o pé direito”, completou.
No início de novembro, em Valencia, na Espanha, Drugovich (GAV Resorts | Stilo) participou dos testes coletivos da categoria na Andretti Formula E, equipe em que competirá ao lado de Jake Dennis.
“Os testes em Valencia foram muito bons, em todos os sentidos, e agora é chegada a hora de colocarmos tudo em prática neste primeiro ePrix”, aposta o piloto. “Depois dos testes na Espanha, me preparei bem no simulador e isso aumenta ainda mais a minha confiança e otimismo. É o começo de um projeto importante para mim e vou com calma, claro, mas disposto a fazer o meu melhor”, revelou.
