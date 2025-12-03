Após três temporadas como piloto de testes da equipe Aston Martin na Fórmula 1, Felipe Drugovich está pronto para o início em uma nova fase em sua carreira. E este início será “em casa”, competindo no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Neste final de semana o campeão da Fórmula 2 de 2022 abrirá sua primeira temporada completa na Fórmula E, a categoria mundial de carros elétricos. A rodada, que abre a temporada 2025/2026, terá um treino livre na sexta-feira. No sábado, a programação prevê mais um treino livre, a tomada de tempos e a corrida.

“Será a primeira corrida da temporada e estou muito feliz por este novo ciclo em minha carreira, que começará exatamente no Brasil”, disse Drugovich. “Logicamente o carro e a pista são diferentes para mim e, além disso teremos poucos treinos. Mas estou muito otimista em começar minha primeira temporada na Fórmula E com o pé direito”, completou.

No início de novembro, em Valencia, na Espanha, Drugovich (GAV Resorts | Stilo) participou dos testes coletivos da categoria na Andretti Formula E, equipe em que competirá ao lado de Jake Dennis.

“Os testes em Valencia foram muito bons, em todos os sentidos, e agora é chegada a hora de colocarmos tudo em prática neste primeiro ePrix”, aposta o piloto. “Depois dos testes na Espanha, me preparei bem no simulador e isso aumenta ainda mais a minha confiança e otimismo. É o começo de um projeto importante para mim e vou com calma, claro, mas disposto a fazer o meu melhor”, revelou.

