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Fórmula E

Drugovich foca em 2027 após temporada de evolução na Fórmula E

Brasileiro fez balanço positivo de seu ano na categoria mundial dos carros elétricos, com pole position, pódio e evolução

Redação Motorsport.com
Publicado:
Felipe Drugovich, Andretti Formula E

Felipe Drugovich, Andretti Formula E

Foto de: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

No último final de semana, nas ruas de Londres, na Inglaterra, Felipe Drugovich encerrou sua primeira temporada completa na Fórmula E. O piloto paranaense fez um balanço positivo do ano de estreia na categoria mundial dos carros elétricos.

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As provas, válidas pela 16ª e 17ª etapa da temporada iniciada no final do ano passado em São Paulo, não trouxeram os resultados esperados pelo piloto de Maringá (PR), campeão da Fórmula 2 em 2022, que recebeu a bandeirada em 16º e 13º.

“Foi um final de semana bem complicado”, resumiu Drugovich, da Andretti. “Tentamos finalizar o ano com o Jake como campeão e a equipe no top 3, mas não foi possível. Não tivemos uma velocidade muito boa ao longo de todo o final de semana”, completou, lembrando que seu companheiro de equipe Jake Dennis chegou à última rodada dupla do ano na liderança do campeonato e terminou a temporada como vice-campeão.

A primeira temporada completa do brasileiro na Fórmula E foi marcada por forte evolução ao longo de suas 17 etapas, especialmente a partir da 9ª rodada, em Mônaco.

Dali em diante, 'Drugo' foi ao pódio com um 2º lugar nas ruas do Principado, marcou pontos em seis etapas consecutivas e uma pole position, em Xangai, na China, e finalizou a temporada em 14º, reagindo de maneira bastante positiva a um início tímido e com problemas.

“Foi um bom ano, de muito crescimento e aprendizado”, resumiu Drugovich. “Marquei pole, conquistei pódio e bons resultados, algo que estava em meus planos e que eu almejava bastante. Mostrei que tive velocidade quando foi possível, estou feliz pelo ano, e agora é focar no próximo, que será uma nova era na Fórmula E”.

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