Fórmula E Sao Paulo ePrix

ePrix de São Paulo de Fórmula E: Confira horários e como ver a etapa brasileira, com Di Grassi e Drugovich

Mundial de carros elétricos abre temporada 2025-26, a última do carro Gen3 EVO, na capital paulista

Redação Motorsport.com
Editado:
Lucas di Grassi Lola Yamaha ABT Formula E Team Lola-Yamaha T001 Sam Bird NEOM McLaren Formula E Team Nissan e-4ORCE 05, Nico Muller Andretti Formula E Porsche 99X Elect

É hora de acelerar! A Fórmula E desembarca no Brasil neste fim de semana para mais uma edição do ePrix de São Paulo, abrindo oficialmente a disputa da temporada 2025-26.

Leia também:

Assim como nas etapas anteriores, o Mundial de carros elétricos correrá no espaço do sambódromo do Anhembi, zona norte da capital paulista, seguindo a tradição da categoria de correr nos grandes centros urbanos do mundo.

A temporada 2025-26 da F-E marcará a despedida do carro atual da categoria, o Gen3 EVO, que dará lugar ao Gen4 a partir do próximo ano, prometendo um modelo bem mais eficiente e rápido, chegando ao nível de performance da Fórmula 2.

O grid da F-E neste ano volta a contar com dois pilotos brasileiros de forma integral. Campeão da temporada 2016-17, Lucas di Grassi segue no grid com a equipe Lola Yamaha Abt, enquanto Felipe Drugovich fará sua estreia como titular pela Andretti, ao lado do campeão de 2023 Jake Dennis.

Confira a programação da Fórmula E em São Paulo:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-Feira 16h30 Bandplay / Band.com.br
Treino Livre 2 Sábado 07h30 Bandplay / Band.com.br
Classificação Sábado 09h40 Band / Bandplay / Band.com.br
Corrida Sábado 14h00 Band / Bandplay / Band.com.br

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

