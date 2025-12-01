ePrix de São Paulo de Fórmula E: Confira horários e como ver a etapa brasileira, com Di Grassi e Drugovich
Mundial de carros elétricos abre temporada 2025-26, a última do carro Gen3 EVO, na capital paulista
É hora de acelerar! A Fórmula E desembarca no Brasil neste fim de semana para mais uma edição do ePrix de São Paulo, abrindo oficialmente a disputa da temporada 2025-26.
Assim como nas etapas anteriores, o Mundial de carros elétricos correrá no espaço do sambódromo do Anhembi, zona norte da capital paulista, seguindo a tradição da categoria de correr nos grandes centros urbanos do mundo.
A temporada 2025-26 da F-E marcará a despedida do carro atual da categoria, o Gen3 EVO, que dará lugar ao Gen4 a partir do próximo ano, prometendo um modelo bem mais eficiente e rápido, chegando ao nível de performance da Fórmula 2.
O grid da F-E neste ano volta a contar com dois pilotos brasileiros de forma integral. Campeão da temporada 2016-17, Lucas di Grassi segue no grid com a equipe Lola Yamaha Abt, enquanto Felipe Drugovich fará sua estreia como titular pela Andretti, ao lado do campeão de 2023 Jake Dennis.
Confira a programação da Fórmula E em São Paulo:
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-Feira
|16h30
|Bandplay / Band.com.br
|Treino Livre 2
|Sábado
|07h30
|Bandplay / Band.com.br
|Classificação
|Sábado
|09h40
|Band / Bandplay / Band.com.br
|Corrida
|Sábado
|14h00
|Band / Bandplay / Band.com.br
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Brasil: Rubens e Dudu Barrichello dividirão carro na final em Interlagos
F1: "Não precisa de um doutorado pra entender a estratégia certa", critica Ralf Schumacher sobre decisão da McLaren
F1: Em fim de semana complicado no Catar, pilotos da Ferrari 'se divertem' com matemática do título
F1: "McLaren tem medo de tomar decisões", indica Montoya sobre estratégia do Catar
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários