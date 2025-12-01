É hora de acelerar! A Fórmula E desembarca no Brasil neste fim de semana para mais uma edição do ePrix de São Paulo, abrindo oficialmente a disputa da temporada 2025-26.

Assim como nas etapas anteriores, o Mundial de carros elétricos correrá no espaço do sambódromo do Anhembi, zona norte da capital paulista, seguindo a tradição da categoria de correr nos grandes centros urbanos do mundo.

A temporada 2025-26 da F-E marcará a despedida do carro atual da categoria, o Gen3 EVO, que dará lugar ao Gen4 a partir do próximo ano, prometendo um modelo bem mais eficiente e rápido, chegando ao nível de performance da Fórmula 2.

O grid da F-E neste ano volta a contar com dois pilotos brasileiros de forma integral. Campeão da temporada 2016-17, Lucas di Grassi segue no grid com a equipe Lola Yamaha Abt, enquanto Felipe Drugovich fará sua estreia como titular pela Andretti, ao lado do campeão de 2023 Jake Dennis.

Confira a programação da Fórmula E em São Paulo:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 16h30 Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sábado 07h30 Bandplay / Band.com.br Classificação Sábado 09h40 Band / Bandplay / Band.com.br Corrida Sábado 14h00 Band / Bandplay / Band.com.br

