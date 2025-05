A Fórmula E segue acelerando e, após uma passagem movimentada pelo mítico Circuito de Mônaco, o Mundial de Carros Elétricos atravessa o mundo para mais duas corridas da temporada 2024-25, agora em Tóquio, com a capital do Japão recebendo a oitava e nona etapas, marcando a metade do campeonato.

Após uma grande performance em Mônaco, com uma vitória e um segundo lugar, Oliver Rowland assumiu a liderança do campeonato com a Nissan. O britânico tem agora impressionantes 115 pontos, contra 67 do segundo colocado, António Félix da Costa, da Porsche. Companheiro do português, Pascal Wehrlein é o terceiro, com 66. Taylor Barnard, da McLaren, é o quarto, com 54, enquanto Nyck de Vries fecha o top 5 com 52.

Único brasileiro no grid da categoria, Lucas di Grassi busca se recuperar após uma rodada complicada em Mônaco, onde teve um abandono e um 13º lugar. O piloto da Lola Yamaha Abt é o 16º colocado no Mundial, com 18 pontos conquistados com o pódio no ePrix de Miami, no mês passado.

Confira a programação da Fórmula E em Tóquio:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 04h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sexta-Feira 20h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Classificação Corrida 1 Sexta-Feira 22h20 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Corrida 1 Sábado 03h05 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Treino Livre 3 Sábado 20h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Classificação Corrida 2 Sábado 22h20 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Corrida 2 Domingo 03h05 Bandsports / Bandplay / Band.com.br

