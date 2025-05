A Fórmula E volta a acelerar neste fim de semana em sua turnê pelo Oriente. O Mundial de Carros Elétricos retorna à China para mais uma edição do ePrix de Xangai em rodada dupla, abrindo a reta final da temporada 2024-25.

Após este final de semana restarão apenas cinco provas em três etapas para a conclusão do campeonato, e a briga pelo título parece formada em torno de um único piloto.

Em uma temporada quase perfeita, Oliver Rowland está sobrando na classificação. O piloto da Nissan soma quatro vitórias e mais três pódios em nove corridas já disputadas, chegando a 161 pontos, quase o dobro do segundo colocado, Pascal Wehrlein, com 84. António Félix da Costa vem na sequência do companheiro de Porsche, com 73. Taylor Barnard, da McLaren, é o quarto, com 69.

Já o brasileiro Lucas di Grassi voltou a subir na classificação. O piloto da Lola Yamaha Abt pontuou na etapa anterior, em Tóquio, e agora é o 14º colocado, com 28 pontos.

Confira a programação da Fórmula E em Xangai:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 05h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sexta-Feira 21h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Classificação Corrida 1 Sexta-Feira 23h20 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Corrida 1 Sábado 04h05 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Treino Livre 3 Sábado 21h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Classificação Corrida 2 Sábado 23h20 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Corrida 2 Domingo 04h05 Bandsports / Bandplay / Band.com.br

