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Fórmula E

F-E adia ePrix de Jeddah e México vira abertura da temporada; São Paulo mantém data

Conflito no Oriente Médio leva mundial elétrico a jogar etapa da Arábia Saudita para 2027; mudança leva também à troca da etapa de Sanya na China

Ed Hardy
Ed Hardy
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Edoardo Mortara, Mahindra Racing

Jeddah

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

A Fórmula E divulgou nesta quinta-feira (12) uma alteração no calendário da temporada 2026/27, que marca a estreia do novo carro Gen4. O campeonato, que começaria em dezembro com uma rodada dupla do ePrix de Jeddah, agora começa em janeiro no México. As alterações, porém, não mudam a data do ePrix de São Paulo, em março.

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O circuito da Arábia Saudita estava programado para dar o pontapé inicial da era Gen4 em 18-19 de dezembro com uma rodada dupla, mas as incertezas em torno do conflito entre Israel, Irã e Estados Unidos levaram à mudança, mesmo após a realização do GP do Catar de MotoGP no último fim de semana.

O comunicado diz: “A decisão alinhada foi tomada após um diálogo contínuo e construtivo entre todos os principais parceiros, levando em conta os desenvolvimentos recentes na região e as considerações logísticas envolvidas".

“Esta mudança de data serve para preservar a integridade e o escopo completos do campeonato. O número total de corridas e a estrutura de rodada dupla em Jeddah permanecem inalterados, ressaltando a resiliência da parceria e o compromisso compartilhado da Formula E e de seus parceiros na Arábia Saudita em entregar um evento de nível mundial".

Mexico

Mexico

Photo by: Hector Vivas / Getty Images

A Formula E realizará sua etapa em Jeddah em 16-17 de abril, data que seria do ePrix de Sanya, na China, mas a prova foi remacada para 03 de abril.

Assim, o campeonato começa oficialmente no Autódromo Hermanos Rodríguez em 16 de janeiro antes de seguir para Austin em 6 de fevereiro e depois Miami duas semanas depois, com São Paulo completando a perna americana em 13 de março.

Sanya vem em seguida para a quinta etapa antes das duas corridas da Arábia Saudita. Na sequência, a F-E visita Mônaco em 01-02 de maio para iniciar a fase europeia de sua temporada. Após o principado, temos as visitas a Berlim em 08-09 de maio, seguido da estreia de Brands Hatch, que substitui Londres em 29 de maio.

Zandvoort e Jarama fecham a fase europeia do calendário em junho, seguido das rodadas duplas de Xangai e Tóquio para a conclusão do campeonato.

Os testes de pré-temporada devem começar na próxima semana em Madri, de 16 a 20 de novembro, o que verá a primeira atividade competitiva dos muito aguardados carros Gen4 - a máquina mais rápida da Formula E até agora.

Veja como ficou o calendário de 2027 da Fórmula E:

 

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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