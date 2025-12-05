Será nas ruas de São Paulo a estreia de Felipe Drugovich como piloto integral da Andretti na Fórmula E em 2025. Contudo, o brasileiro não participou de nenhuma sessão de mídia nesta sexta-feira.

Durgovich estava escalado para participar da coletiva de imprensa ao lado de Lucas di Grassi e Mitch Evans - piloto da Jaguar vencedor de dois dos três ePrixs realizados no Sambódromo do Anhembi - mas acabou sendo substituído por Jake Dennis, seu companheiro de equipe.

A ausência do brasileiro também foi notada durante as entrevistas no cercadinho. E, por fim, a sessão de 'mesa redonda' programada pela Andretti com Felipe foi cancelada. No entanto, a equipe não justificou o motivo da ausência nos compromissos com a mídia, mas garantiu que ele estará presente no shakedown e no primeiro treino livre que acontece ainda nesta sexta.

O ePrix de São Paulo dá início à décima segunda temporada da Fórmula E, sendo a última da categoria com a atual geração de carros e conta com a presença de Lucas di Grassi e Felipe Drugovich no atual grid.

