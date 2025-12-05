Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole
F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras

F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras
F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias
Fórmula E Sao Paulo ePrix

F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

Brasileiro estreia como piloto titular na categoria elétrica em 2025; equipe garante presença de Felipe nas atividades de pista

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Felipe Drugovich, Andretti Formula E Team

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Será nas ruas de São Paulo a estreia de Felipe Drugovich como piloto integral da Andretti na Fórmula E em 2025. Contudo, o brasileiro não participou de nenhuma sessão de mídia nesta sexta-feira.

Leia também:

Durgovich estava escalado para participar da coletiva de imprensa ao lado de Lucas di Grassi e Mitch Evans - piloto da Jaguar vencedor de dois dos três ePrixs realizados no Sambódromo do Anhembi - mas acabou sendo substituído por Jake Dennis, seu companheiro de equipe.

A ausência do brasileiro também foi notada durante as entrevistas no cercadinho. E, por fim, a sessão de 'mesa redonda' programada pela Andretti com Felipe foi cancelada. No entanto, a equipe não justificou o motivo da ausência nos compromissos com a mídia, mas garantiu que ele estará presente no shakedown e no primeiro treino livre que acontece ainda nesta sexta.

O ePrix de São Paulo dá início à décima segunda temporada da Fórmula E, sendo a última da categoria com a atual geração de carros e conta com a presença de Lucas di Grassi e Felipe Drugovich no atual grid. 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Principais comentários
Isa Fernandes
Mais de
Isa Fernandes
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate
F1 - Piastri comemora pole para sprint no Catar: "Bom estar de volta"

F1 - Piastri comemora pole para sprint no Catar: "Bom estar de volta"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piastri comemora pole para sprint no Catar: "Bom estar de volta"
F1 - Hamilton ironiza após desempenho ruim no quali sprint do Catar: "O tempo está bom"

F1 - Hamilton ironiza após desempenho ruim no quali sprint do Catar: "O tempo está bom"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Hamilton ironiza após desempenho ruim no quali sprint do Catar: "O tempo está bom"

Últimas notícias

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros