As equipes do Campeonato Mundial de Fórmula E já estão na China para as rodadas 9 e 10, entre os dias 30 de maio e 1º de junho. O ePrix de Xangai, que fez sua estreia no calendário do Mundial no ano passado, conta com um dos circuitos mais rápidos do ano e pode ser palco de mais uma boa performance de Lucas Di Grassi, que vem garantindo pontos importantes para a equipe estreante Lola Yamaha ABT.

Duas semanas atrás, no ePrix de Tóquio, o brasileiro viveu altos e baixos na capital japonesa. Um dia chuvoso atrapalhou as perspectivas da equipe na prova do sábado, enquanto o domingo resultou em um quinto lugar para Di Grassi, seu segundo melhor resultado de 2025. Antes, em Miami, Lucas foi o segundo colocado e ampliou para 41 o recorde de pódios que detém na categoria.

Cuidado extra com os pneus

A boa performance na classificação de Tóquio mostrou que o carro melhorou em ritmo de volta rápida e faz as expectativas aumentarem para a rodada na China, que acontece no traçado de 3.051 km do Circuito Internacional de Xangai, projeto pelo alemão Hermann Tilke.

Recentemente pavimentada, a pista possui um traçado longo e sinuoso. As curvas 1 e 2 impõem um grande desgaste aos pneus, tornando tanto o gerenciamento um fator crítico para uma boa prova. Além disso, outro desafio é o retorno do Pit Boost na primeira corrida do fim de semana.

“Para mim, correr na China na Fórmula E sempre é especial, porque foi aqui que venci a primeira corrida 100% elétrica, na estreia em Pequim. Agora, quero repetir o sucesso e somar mais pontos para a equipe em Xangai, depois do meu 5º lugar em Tóquio. O Circuito Internacional de Xangai é bem técnico, e eu conheço bem esse traçado, já corri aqui tanto na Fórmula 1 quanto no WEC. Mas, com um carro da Fórmula E, o desafio é ainda maior, porque o gerenciamento de energia e temperatura faz toda a diferença.”, disse Lucas, que soma 28 pontos até o momento e é o 14º no campeonato.

O ePrix de Xangai começa nesta sexta-feira (30), com o primeiro treino livre às 5h00 (horário de Brasília). O segundo treino livre e a classificação ocorrem ainda no mesmo dia, às 21h00 e 23h30, respectivamente. A Corrida 1 está programada para 4h05 do sábado.

Ainda no sábado, haverá mais um treino livre às 21h00, seguido pela segunda sessão de classificação às 23h20. O final de semana de provas se encerra na madrugada de domingo, com a largada da Corrida 2 às 4h05. A transmissão é do Bandsports.

