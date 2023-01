Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E abre a rodada dupla da Arábia Saudita nesta sexta-feira. E na classificação que definiu o grid de largada do ePrix I de Diriyah, Sebastien Buemi levou a melhor cima de Jake Hughes na final para garantir a pole position.

Entre os pilotos brasileiros, Lucas di Grassi chegou ao mata-mata mas caiu nas quartas-de-final e larga em sétimo, enquanto Sérgio Sette Câmara ficou pela fase de grupos, garantindo uma vaga na sexta fila do grid.

Grupo A

Foram para a pista nessa primeira parte: Lucas di Grassi, Jake Dennis, Max Günther, Sasha Fenestraz, Jake Hughes, Edoardo Mortara, António Félix da Costa, Oliver Rowland, Dan Ticktum, Norman Nato e Nick Cassidy.

A sessão foi interrompida com sete minutos para o fim devido a uma batida de Günther na barreira de proteção. O treino foi retomado após cerca de 20 minutos de paralisação. Nos segundos finais, ainda mais problemas para a Maserati, com Mortara também colocando seu carro no muro, mas conseguindo sair para evitar mais interrupções.

No final, deu Hughes, que segue surpreendendo em seu ano de estreia. O piloto da McLaren marcou 01min10s269 para liderar com 0s331 de vantagem para Rowland. Ticktum e Di Grassi completaram os quatro classificados para o mata-mata.

Completaram a classificação: Nick Cassidy, Jake Dennis, António Félix a Costa, Norman Nato, Sasha Fenestraz, Edoardo Mortara e Max Günther

Grupo B

Nesta parte tivemos: Sérgio Sette Câmara, Kelvin van der Linde (que substitui Robin Frijns na ABT), Sam Bird, Mitch Evans, Sebastien Buemi, Andre Lotterer, Stoffel Vandoorne, Jean-Éric Vergne, René Rast, Pascal Wehrlein e Nico Müller.

Bird foi o mais rápido da sessão com 01min09s42, abrindo 0s289 de vantagem para Buemi. Evans e Rast completaram os quatro classificados.

Fecharam os demais da classificação: Pascal Wehrlein, Sérgio Sette Câmara, Jean-Éric Vergne, Andre Lotterer, Stoffel Vandoorne e Kelvin van der Linde. Já Nico Müller não chegou a marcar tempo.

Fase Final

Com a definição da fase de grupos, os confrontos das quartas de finais ficaram assim:

- Dan Ticktum x Oliver Rowland

- Jake Hughes x Lucas di Grassi

- Sebastien Buemi x Mitch Evans

- René Rast x Sam Bird

Três equipes conseguiram colocar seus dois pilotos no mata-mata: McLaren (Jake Hughes e René Rast), Mahindra (Oliver Rowland e Lucas di Grassi) e Jaguar (Sam Bird e Mitch Evans), enquanto a NIO 333 (Dan Ticktum) e a Envision (Sebastien Buemi) completaram o grid.

Ticktum levou a melhor sobre Rowland, batendo o piloto da Mahindra, enquanto Hughes superou Di Grassi para ir às semifinais. No outro lado da chave, Buemi bateu Evans e Bird triunfou sobre Rast.

Com isso, as semifinais ficaram definidas:

- Dan Ticktum x Jake Hughes

- Sebastian Buemi x Sam Bird

Em uma semifinal que se mostrou apertada ao longo de toda a volta, Hughes levou a melhor após Ticktum dar uma bela traseirada na entrada da reta principal. Na outra, deu Buemi contra Bird. Assim, a final ficou formada:

- Jake Hughes (McLaren) x Sebastien Buemi (Envision)

No final, Buemi levou a melhor e ficou com a pole, deixado Hughes com a segunda posição no grid de largada.

O grid da Fórmula E volta ao circuito de Diriyah logo mais, para o ePrix I de Diriyah, segunda etapa da temporada 2023. A largada está marcada para 14h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e do site da Band.

F1: RICO PENTEADO diz se MERCEDES brigará com RED BULL e explica mudanças para 2023 | TELEMETRIA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #214 – Quem pode surpreender na temporada 2023 da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music