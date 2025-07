Nick Cassidy encerrou seu capítulo com a Jaguar da maneira mais romântica possível, conquistando uma vitória dupla no fim de semana do ePrix de Londres da Fórmula E. O brasileiro Lucas di Grassi, que corre pela Yamaha Lola, conquistou o nono lugar. Além disso, a Porsche superou a Nissan e se sagrou campeã de construtores da temporada 2024-25.

Foi um final que coroou uma segunda metade da temporada ótima tanto para Cassidy quanto para a Jaguar, com vários pódios e sucessos para redimir, mesmo que parcialmente, uma primeira parte do campeonato esquecível, que também levou Cassidy a mudar de equipe, deixando a Jaguar para se estabelecer com uma das marcas Stellantis.

No entanto, a reviravolta no final da temporada significou muito tanto para a Jaguar quanto para Cassidy: o piloto neozelandês conseguiu subir na classificação para o segundo lugar, atrás do já sagrado campeão Oliver Rowland, que hoje bateu no muro após uma colisão, enquanto a fabricante britânica somou o segundo lugar na classificação da equipe, ultrapassando a DS e a Nissan no último fim de semana.

Largando da quinta posição, Cassidy dominou a 16ª e última etapa da temporada, controlando a corrida de ponta a ponta. Apesar das tentativas de Nyck de Vries, Cassidy comandou a corrida com grande autoridade, criando uma boa vantagem em um momento muito delicado da corrida, quando atrás dele o pelotão estava lutando para chegar ao segundo lugar.

O fato de ter construído uma boa vantagem logo no início permitiu que ele administrasse a corrida com mais calma e economizasse energia para a parte final da corrida, e ele até cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 13,5s, uma das maiores da história da F-E.

Esse triunfo foi o terceiro consecutivo de Cassidy, incluindo o que ele alcançou em Berlim, e o quinto em seis corridas, uma maneira perfeita de se despedir da equipe que o viu brilhar. Também teve um significado especial para o chefe de equipe James Barclay, que viveu seu último fim de semana com a Jaguar como chefe de equipe, com o troféu coroando seu longo mandato no comando da equipe.

No entanto, não foi a única equipe a sorrir, porque com a conclusão da temporada também veio o veredito final desse campeonato, ou seja, o triunfo da Porsche nos campeonatos de equipes e de construtores, apesar da corrida de hoje não ter sido emocionante como resultado. Antonio Felix da Costa ficou em sexto lugar, enquanto Pascal Wehrlein, também com alguns problemas em seu carro, terminou em oitavo.

No entanto, a vantagem sobre a Nissan, bem como um fim de semana abaixo do esperado por parte da marca japonesa, que hoje terminou com um duplo zero, colocou a Porsche em posição de comemorar os dois títulos, porque, embora de forma irregular, foi a equipe que conseguiu trazer os dois pilotos da equipe oficial para o pelotão da frente com maior consistência, ao que se somaram alguns bons desempenhos das equipes clientes para o título de construtores.

Em uma tentativa de virar o jogo na luta pelo título de equipes, a Nissan deveria ter colocado os dois carros entre os cinco primeiros, mas Oliver Rowland foi forçado a se retirar após uma colisão com Nico Muller, enquanto Norman Nato terminou apenas em décimo primeiro, selando a vitória da Porsche, que estava em uma posição relativamente confortável para administrar a liderança.

Atrás de Cassidy, vencedor da corrida, e de Vries, que terminou em segundo lugar, confirmando o crescimento da Mahindra, houve um grande retorno de Sébastien Buemi, que subiu 16 posições para terminar no pódio em terceiro lugar, depois de uma sessão de qualificação em que os dois carros da Envision ficaram fora dos grupos.

Jake Dennis terminou em quarto, enquanto Mitch Evans ficou atrás dele no outro Jaguar da equipe oficial, confirmando a competitividade do pacote britânico neste fim de semana.

Sétimo lugar para Max Gunther na DS, que não conseguiu defender o terceiro lugar nas classificações de Construtores, apesar do alemão ter começado a última corrida da temporada na primeira fila após uma excelente sessão de classificação. Fechando a zona de pontos estavam Lucas di Grassi no LOLA, de volta ao top 10, e David Beckmann, finalmente nos pontos em uma temporada de altos e baixos para o piloto alemão no Cupra Kiro.

Fora da zona de pontos está Stoffel Vandoorne, naquela que deve ser sua última corrida com a Maserati, embora não haja confirmação oficial da marca Trident.

Decepção dupla também para a McLaren, que encerrou sua última corrida no campeonato uma dupla desistência, tanto de Taylor Barnard quanto de Sam Bird. Entre os que não terminaram a prova também estava Edoardo Mortara, que foi forçado a estacionar seu carro após uma colisão na largada.

