A chuva veio com tudo em Xangai neste domingo, forçando a Fórmula E a alterar a programação do segundo ePrix em território chinês. Após um atraso de mais de duas horas, Nick Cassidy dominou uma corrida difícil, administrando a ponta com um ritmo inigualável. A dupla da Porsche completou o pódio, com Pascal Wehrlein à frente de António Félix da Costa.

Líder do Mundial, Oliver Rowland completou seu primeiro final de semana do campeonato fora do pódio, terminando apenas em 13º, enquanto Lucas di Grassi foi o nono colocado, voltando a pontuar.

Depois de mais de duas horas e meia de espera e adiamentos contínuos devido à chuva forte, a corrida finalmente começou atrás do SC, que permaneceu na pista por sete voltas antes que a direção de prova permitissem que os carros corressem.

Cassidy, que largou da pole conquistada na classificação, interrompida pela manhã devido à intransitabilidade da pista, aproveitou imediatamente o fato de poder correr com ar limpo, sem a nuvem de água levantada por outro carro.

O neozelandês da Jaguar deu uma esticada nos últimos estágios do SC e, assim como Wehrlein e Da Costa, ativou imediatamente o Modo Ataque, resultando em um aumento de potência, mas com uma diferença: duração.

Wehrlein conseguiu tirar proveito do Modo Ataque por mais tempo, conseguindo se aproximar, mas sem encontrar a deixa para a ultrapassagem. A partir daí, também graças a cerca de 5% a mais de energia, a corrida de Cassidy se transformou em um monólogo. O neozelandês continuou a aumentar sua vantagem de forma constante, até cruzar a linha de chegada sete segundos à frente de Wehrlein.

Cassidy administrou a corrida com sabedoria, levando a Jaguar de volta à vitória em uma temporada que, até agora, ofereceu pouca satisfação, apesar de outro triunfo no ePrix de São Paulo, onde a entrada do Safety Car em um momento favorável foi decisiva.

Completaram o pódio os dois Porsches de Wehrlein e Da Costa, com o português sofrendo com problemas de equilíbrio, especialmente na traseira. Foi um pódio duplo importante para a fabricante alemã, não tanto em termos do campeonato de pilotos, onde Oliver Rowland mantém uma vantagem de 60 pontos sobre a concorrência, mas também para as classificações das equipes e dos construtores.

