F-E: Da Costa vence em Madri; Di Grassi e Drugovich escalam pelotão e terminam em 12° e 15°
Estratégia da Andretti se provou não ter sido a melhor para Felipe
Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing
Foto de: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images
A Fórmula E segue com a temporada a todo vapor e, neste fim de semana, correu em Madri, na Espanha. António Félix da Costa fez uma ótima estratégia para vencer a corrida, tendo o companheiro de equipe Mitch Evans em segundo.
Felipe Drugovich e Lucas Di Grassi largaram das últimas posições depois de problemas na classificação, com Nick Cassidy garantindo a pole.
Antonio Felix da Costa assumiu a segunda posição de Nyck De Vries na largada, enquanto Drugovich 'pulava' para 18°, com Di Grassi caindo para último, enquanto Norman Nato e Mitch Evans também perderam posições depois de um incidente.
Zane Maloney entrou nos boxes antes de abrir a segunda volta. O companheiro de equipe de Di Grassi foi punido com um drive through por incidente na largada.
Pascal Wehrlein também fez uma ótima recuperação, tendo largado em sexto e conseguindo disputar pela liderança já na terceira volta, apesar de ter sido superado por Dan Ticktum.
Drugovich foi o primeiro a coletar o modo ataque, conseguindo escalar o pelotão com facilidade, subindo para segundo em menos de quatro voltas. Ao mesmo tempo, Oliver Rowland foi punido com um drive through.
O brasileiro da Andretti conseguiu concluir suas ultrapassagens e assumir a liderança, tendo ainda um minuto de modo ataque, conseguindo abrir uma boa diferença para Cassidy.
A estratégia da Andretti se provou não ser muito eficiente, principalmente por não ter parado Drugovich nos boxes para o pit boost, fazendo com que ele caísse para 15°. Mais à frente, Di Grassi usou toda sua experiência para conseguir escalar o pelotão e se colocar em 10° na 17° volta.
António Félix da Costa entrou na briga pela vitória, com Sébastien Buemi, Nico Muller e Wehrlein também tentando encontrar a melhor estratégia para chegar ao pódio. A disputa mais quente ficou 'guardada' nas duas últimas voltas, com Pascal e Ticktum protagonizando várias ultrapassagens e repassagens, com Evans se aproveitando para ultrapassar o piloto da Porsche.
Da Costa cruzou a linha de chegada em primeiro, com Evans em segundo e Ticktum em terceiro. Di Grassi terminou em 12°, enquanto Drugovich garantiu a 15° posição.
|Cla
|Piloto
|#
|VOLTAS
|TEMPO
|Intervalo
|1
|A. Felix da CostaJaguar
|13
|23
|
38'26.706
|2
|M. EvansJaguar
|9
|23
|
+0.386
38'27.092
|0.386
|3
|P. WehrleinPorsche
|94
|23
|
+0.799
38'27.505
|0.413
|4
|D. TicktumCupra Kiro
|33
|23
|
+0.985
38'27.691
|0.186
|5
|E. MortaraMahindra
|48
|23
|
+1.570
38'28.276
|0.585
|6
|S. BuemiVirgin Racing
|16
|23
|
+1.922
38'28.628
|0.352
|7
|J. DennisAndretti Formula E
|27
|23
|
+3.760
38'30.466
|1.838
|8
|N. MullerPorsche
|51
|23
|
+3.884
38'30.590
|0.124
|9
|
P. MartíCupra Kiro
|3
|23
|
+4.117
38'30.823
|0.233
|10
|J. ErikssonVirgin Racing
|14
|23
|
+6.576
38'33.282
|2.459
|11
|N. NatoNissan
|23
|23
|
+7.182
38'33.888
|0.606
|12
|L. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|23
|
+10.216
38'36.922
|3.034
|13
|M. GuntherDS Penske
|7
|23
|
+15.686
38'42.392
|5.470
|14
|J. VergneCitroën Racing
|25
|23
|
+16.345
38'43.051
|0.659
|15
|F. DrugovichAndretti Formula E
|28
|23
|
+26.016
38'52.722
|9.671
|16
|O. RowlandNissan
|1
|23
|
+26.917
38'53.623
|0.901
|17
|N. CassidyCitroën Racing
|37
|23
|
+29.372
38'56.078
|2.455
|18
|N. de VriesMahindra
|21
|23
|
+53.664
39'20.370
|24.292
|19
|T. BarnardDS Penske
|77
|23
|
+55.751
39'22.457
|2.087
|20
|Z. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|23
|
+55.889
39'22.595
|0.138
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