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Fórmula E e-Prix de Madrid

F-E: Da Costa vence em Madri; Di Grassi e Drugovich escalam pelotão e terminam em 12° e 15°

Estratégia da Andretti se provou não ter sido a melhor para Felipe

Editado:
Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing

Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing

Foto de: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images

A Fórmula E segue com a temporada a todo vapor e, neste fim de semana, correu em Madri, na Espanha. António Félix da Costa fez uma ótima estratégia para vencer a corrida, tendo o companheiro de equipe Mitch Evans em segundo.

Leia também:

Felipe Drugovich e Lucas Di Grassi largaram das últimas posições depois de problemas na classificação, com Nick Cassidy garantindo a pole.

Antonio Felix da Costa assumiu a segunda posição de Nyck De Vries na largada, enquanto Drugovich 'pulava' para 18°, com Di Grassi caindo para último, enquanto Norman Nato e Mitch Evans também perderam posições depois de um incidente.

Zane Maloney entrou nos boxes antes de abrir a segunda volta. O companheiro de equipe de Di Grassi foi punido com um drive through por incidente na largada.

Pascal Wehrlein também fez uma ótima recuperação, tendo largado em sexto e conseguindo disputar pela liderança já na terceira volta, apesar de ter sido superado por Dan Ticktum.

Drugovich foi o primeiro a coletar o modo ataque, conseguindo escalar o pelotão com facilidade, subindo para segundo em menos de quatro voltas. Ao mesmo tempo, Oliver Rowland foi punido com um drive through.

O brasileiro da Andretti conseguiu concluir suas ultrapassagens e assumir a liderança, tendo ainda um minuto de modo ataque, conseguindo abrir uma boa diferença para Cassidy.

A estratégia da Andretti se provou não ser muito eficiente, principalmente por não ter parado Drugovich nos boxes para o pit boost, fazendo com que ele caísse para 15°. Mais à frente, Di Grassi usou toda sua experiência para conseguir escalar o pelotão e se colocar em 10° na 17° volta.

António Félix da Costa entrou na briga pela vitória, com Sébastien Buemi, Nico Muller e Wehrlein também tentando encontrar a melhor estratégia para chegar ao pódio. A disputa mais quente ficou 'guardada' nas duas últimas voltas, com Pascal e Ticktum protagonizando várias ultrapassagens e repassagens, com Evans se aproveitando para ultrapassar o piloto da Porsche.

Da Costa cruzou a linha de chegada em primeiro, com Evans em segundo e Ticktum em terceiro. Di Grassi terminou em 12°, enquanto Drugovich garantiu a 15° posição.

Cla Piloto # VOLTAS TEMPO Intervalo
1 A. Felix da CostaJaguar 13 23

38'26.706

  
2 M. EvansJaguar 9 23

+0.386

38'27.092

 0.386
3 P. WehrleinPorsche 94 23

+0.799

38'27.505

 0.413
4 D. TicktumCupra Kiro 33 23

+0.985

38'27.691

 0.186
5 E. MortaraMahindra 48 23

+1.570

38'28.276

 0.585
6 S. BuemiVirgin Racing 16 23

+1.922

38'28.628

 0.352
7 J. DennisAndretti Formula E 27 23

+3.760

38'30.466

 1.838
8 N. MullerPorsche 51 23

+3.884

38'30.590

 0.124
9
P. MartíCupra Kiro
 3 23

+4.117

38'30.823

 0.233
10 J. ErikssonVirgin Racing 14 23

+6.576

38'33.282

 2.459
11 N. NatoNissan 23 23

+7.182

38'33.888

 0.606
12 L. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 23

+10.216

38'36.922

 3.034
13 M. GuntherDS Penske 7 23

+15.686

38'42.392

 5.470
14 J. VergneCitroën Racing 25 23

+16.345

38'43.051

 0.659
15 F. DrugovichAndretti Formula E 28 23

+26.016

38'52.722

 9.671
16 O. RowlandNissan 1 23

+26.917

38'53.623

 0.901
17 N. CassidyCitroën Racing 37 23

+29.372

38'56.078

 2.455
18 N. de VriesMahindra 21 23

+53.664

39'20.370

 24.292
19 T. BarnardDS Penske 77 23

+55.751

39'22.457

 2.087
20 Z. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 23

+55.889

39'22.595

 0.138

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