A Fórmula E segue com a temporada a todo vapor e, neste fim de semana, correu em Madri, na Espanha. António Félix da Costa fez uma ótima estratégia para vencer a corrida, tendo o companheiro de equipe Mitch Evans em segundo.

Felipe Drugovich e Lucas Di Grassi largaram das últimas posições depois de problemas na classificação, com Nick Cassidy garantindo a pole.

Antonio Felix da Costa assumiu a segunda posição de Nyck De Vries na largada, enquanto Drugovich 'pulava' para 18°, com Di Grassi caindo para último, enquanto Norman Nato e Mitch Evans também perderam posições depois de um incidente.

Zane Maloney entrou nos boxes antes de abrir a segunda volta. O companheiro de equipe de Di Grassi foi punido com um drive through por incidente na largada.

Pascal Wehrlein também fez uma ótima recuperação, tendo largado em sexto e conseguindo disputar pela liderança já na terceira volta, apesar de ter sido superado por Dan Ticktum.

Drugovich foi o primeiro a coletar o modo ataque, conseguindo escalar o pelotão com facilidade, subindo para segundo em menos de quatro voltas. Ao mesmo tempo, Oliver Rowland foi punido com um drive through.

O brasileiro da Andretti conseguiu concluir suas ultrapassagens e assumir a liderança, tendo ainda um minuto de modo ataque, conseguindo abrir uma boa diferença para Cassidy.

A estratégia da Andretti se provou não ser muito eficiente, principalmente por não ter parado Drugovich nos boxes para o pit boost, fazendo com que ele caísse para 15°. Mais à frente, Di Grassi usou toda sua experiência para conseguir escalar o pelotão e se colocar em 10° na 17° volta.

António Félix da Costa entrou na briga pela vitória, com Sébastien Buemi, Nico Muller e Wehrlein também tentando encontrar a melhor estratégia para chegar ao pódio. A disputa mais quente ficou 'guardada' nas duas últimas voltas, com Pascal e Ticktum protagonizando várias ultrapassagens e repassagens, com Evans se aproveitando para ultrapassar o piloto da Porsche.

Da Costa cruzou a linha de chegada em primeiro, com Evans em segundo e Ticktum em terceiro. Di Grassi terminou em 12°, enquanto Drugovich garantiu a 15° posição.

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