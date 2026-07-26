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Relato da corrida
Fórmula E Tokyo ePrix II

F-E: De Vries triunfa na corrida 2 de Tóquio; Drugovich é 11º

Nick Cassidy e Jake Dennis completaram o top 3 na capital japonesa; Lucas di Grassi terminou em 13º

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Nyck De Vries, Mahindra Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Nyck de Vries, da Mahindra, conquistou a vitória na corrida 2 do ePrix de Tóquio de Fórmula E, com Nick Cassidy e Jake Dennis completando o pódio. Felipe Drugovich, brasileiro da Andretti, chegou em 11º, enquanto o compatriota da Lola Yamaha, Lucas di Grassi, terminou em 13º.

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Como foi a corrida 2?

Depois de horas de chuva em Tóquiioo, a corrida teve uma volta sob safety car pelas condições de pista molhada. Com largada parada, o pole Mortara permaneceu na ponta, mesmo pressionado por Félix da Costa. Drugovich ficou em 18º no primeiro momento.

Félix da Costa, Rowland, Werhlein e Mueller optaram por acionar o Modo Ataque logo no início da prova, com o português da Jaguar assumindo a liderança na volta 4 e abrindo mais de quatro segundos para Mortara. No pelotão de trás, 'Drugo' subiu para 17º, enquanto Di Grassi permanecia em 20º

Na disputa pela terceira colocação, Barnard conseguiu ultrapassar Ticktum, que em seguida começou a ser pressionado por Evans. Pouco depois, o piloto da Cupra Kiro reclamou que o carro não tinha nenhuma aderência na pista.

Na volta 15 de 33, Mortara, Félix da Costa e Evans tomaram uma advertência de bandeira branca e preta por descumprirem as orientações do diretor de prova. Pouco depois, Martí bateu no muro depois de Buemi ter fechado e batido na roda do piloto da Cupra Kiro. Com isso, uma bandeira amarela total foi instaurada enquanto Mortara estava com o Modo Ataque.

Na liberação da pista na volta 17, Félix da Costa permaneceu na ponta, enquanto Barnard, em terceiro, e Ticktum, em quinto, ativaram o Modo Ataque. Duas voltas depois, o piloto da Kupra Kiro subiu duas posições, enquanto o competidor da DS Penske assumiu a liderança da prova.

Na volta 23, Drugovich foi punido em cinco segundos por excesso de velocidade durante o período de bandeira amarela. Pouco depois, Rowland ultrapassou Félix da Costa e assumiu a segunda colocação.

Na volta 25, Barnard, que já estava pressionado pelo piloto da Nissan, acionou o modo ataque, caindo para segundo mas já partindo para a ofensiva pela liderança. No entanto, Rowland segurou a ofensiva do rival da DS Penske, enquanto a dupla da Citroen, Vergne e Cassidy, assumiram a quarta e quinta colocação, respectivamente.

Outro piloto que fez bom uso do modo ataque foi De Vries, que escalou posições e assumiu a liderança na volta 29, passando Rowland. Um giro depois, Cassidy usou o Modo ataque, mas não conseguiu aproveitar para retomar a ponta.

Com uma volta adicionada pela direção de prova, Dennis continuou a escalar o pelotão e foi para a terceira colocação, já diminuindo a diferença para os dois primeiros colocados. Mais atrás, Drugovich subiu para 11º

No entanto, um acidente múltiplo envolvendo quatro carros e que travou um trecho da pista fez a prova ser interrompida com bandeira vermelha, com duas voltas para o final. 

O acidente começou com um toque do Mortara em Eriksson, que bateu no muro. Félix da Costa, que vinha logo atrás, atingiu a traseira de Mortara e Maloney a de Félix da Costa. Di Grassi e Ticktum chegaram logo atrás, travando a pista.

Em outra parte, Vergne passou direto pelos boxes durante a bandeira vermelha, parando no grid e se lamentando pelo erro.

A direção de prova decidiu por voltar para prova com safety car durante uma volta, deixando a corrida com um último giro de pista liberada. Outra medida dos comissários foi a investigação de excesso de velocidade de Di Grassi durante a bandeira vermelha.

Na volta final, De Vries permaneceu na ponta, seguido de perto por Cassidy e Dennis, que estava assumindo a liderança do campeonato de pilotos. A situação continuou a mesma até a linha de chegada, enquanto Evans teve problemas e caiu para o fundo do pelotão.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pontos Abandono
1 Netherlands N. de Vries Mahindra Racing 21 34

1:01'13.217

        
2 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 34

+0.683

1:01'13.900

 0.683      
3 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 34

+0.958

1:01'14.175

 0.275      
4 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1 34

+2.662

1:01'15.879

 1.704      
5 France J. Vergne Citroën Racing 25 34

+2.960

1:01'16.177

 0.298      
6 France N. Nato Nissan e.dams 23 34

+3.430

1:01'16.647

 0.470      
7 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 34

+3.799

1:01'17.016

 0.369      
8 Switzerland N. Müller Porsche Team 51 34

+4.194

1:01'17.411

 0.395      
9 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 34

+4.702

1:01'17.919

 0.508      
10 Germany M. Gunther DS Penske 7 34

+5.140

1:01'18.357

 0.438      
11 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 34

+5.604

1:01'18.821

 0.464      
12 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 34

+6.049

1:01'19.266

 0.445      
13 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 34

+6.349

1:01'19.566

 0.300      
14 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 34

+6.826

1:01'20.043

 0.477      
15 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 34

+8.375

1:01'21.592

 1.549      
16 Portugal A. Felix da Costa Jaguar Racing 13 34

+8.535

1:01'21.752

 0.160      
dnf New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 33

+1 Volta

1:00'02.830

 1 Volta     Abandono
dnf Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 32

+2 Voltas

50'58.442

 1 Volta     Abandono
dnf Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 31

+3 Voltas

45'38.183

 1 Volta     Abandono
dnf
P. Martí Cupra Kiro
 3 13

+21 Voltas

20'27.882

 18 Voltas     Abandono
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