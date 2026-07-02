A Andretti confirmou nesta quinta-feira (02) a permanência de Felipe Drugovich na equipe para a temporada de 2026/27 da Fórmula E. O brasileiro continuará tendo ao seu lado Jake Dennis, que renovou contrato em fevereiro.

Drugovich foi campeão de 2022 da Fórmula 2 e, no ano seguinte, se tornou piloto reserva da Aston Martin na F1. O brasileiro também disputou corridas no mundo do endurance, como a temporada 2024 do European Le Mans Series e as edições mais recentes das 24h de Le Mans e 24h de Daytona. Em setembro do ano passado, assinou um contrato multianual com a Andretti, estreando em dezembro de 2025 como titular na categoria de carros elétricos.

Após um início desafiador no fim do ano passado, sem pontuar nas sete primeiras rodadas, Drugovich tem achado seu espaço na Fórmula E e foi ao pódio pela primeira vez na segunda corrida do ePrix de Mônaco, em maio deste ano. Passadas onze etapas, o brasileiro é o único do grid atual a terminar de maneira consistente dentro do top 10 nos últimos quatro finais de semana.

"Estou muito feliz por continuar essa jornada com a Andretti na Fórmula E. Desde o momento em que entrei para a equipe, o objetivo sempre foi construir algo que pudesse se estender para o futuro e estou animado por fazer parte desse projeto à medida que entramos na era dos carros Gen4”, disse Drugovich.

“Construir uma relação que se encaixasse em um projeto maior sempre foi o plano. Quando trouxemos Felipe para a equipe, estabelecemos esse vínculo como um compromisso de longo prazo das duas partes, com ele desempenhando um papel importante no nosso futuro. Ele demonstrou muita velocidade, grande profissionalismo e já conquistou seu primeiro pódio na temporada de estreia, mostrando sua capacidade de se integrar rapidamente à equipe”, completou Roger Griffiths, chefe de equipe da Andretti.

Com a confirmação da permanência de Drugovich, a Andretti é a primeira equipe da Fórmula E a oficializar a dupla da próxima temporada.

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