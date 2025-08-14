Após o anúncio da demissão de Robin Frijns da equipe Envision, que pode indicar o fim da passagem do holandês na Fórmula E, uma grande mudança no grid está se desenrolando para o campeonato antes da temporada 2025-26. Entenda como a 'silly season' da categoria de monopostos elétricos está se desenrolando.

A saída da McLaren da F-E foi, sem surpresa, um grande catalisador para isso, garantindo que pelo menos dois pilotos em tempo integral da última temporada ficassem sem carro, já que apenas 10 equipes permaneceram. Além disso, sabe-se que pelo menos uma equipe está trazendo novos talentos novatos à medida que o campeonato se prepara para fazer a mudança para uma nova geração de carros em 2026-27.

Como resultado, vários veteranos estão enfrentando uma saída permanente do campeonato, incluindo Frijns, Sam Bird e, possivelmente, o bicampeão Jean-Eric Vergne, que pode ser substituído pela promessa Oliver Barnard.

O que sabemos até agora

Há vários pilotos que estão seguros em seus lugares, incluindo o atual campeão Oliver Rowland na Nissan. Ele terá mais uma vez a companhia de Norman Nato, apesar de Nato ter marcado 21 dos 207 pontos da equipe na campanha.

A Mahindra também deve manter sua bem-sucedida formação do campeão da F-E de 2020-21, Nyck de Vries, ao lado do experiente Edoardo Mortara. Os dois provaram ser uma ótima dupla para a equipe e, após uma reconstrução completa do carro para a temporada 2024-25, a dupla ajudou a Mahindra a terminar em quarto lugar na classificação das equipes.

Mitch Evans continuará seu relacionamento de longa data com a Jaguar, enquanto Nick Cassidy confirmou no evento na sede da equipe, em Londres, que estaria de saída, e espera-se que ele inicie um novo empreendimento com uma equipe movida pela Stellantis, juntamente com uma vaga na Peugeot no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Pódio: Vencedor da corrida Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, segundo lugar Nyck de Vries, Mahindra Racing, terceiro lugar Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche Formula E Team, James Barclay, diretor da equipe Jaguar Racing Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Pascal Wehrlein permanecerá na Porsche, mas ainda não se sabe quem será seu futuro companheiro de equipe. Antonio Felix da Costa e Wehrlein ajudaram a fabricante alemã a conquistar os títulos de equipes e de construtores na final em Londres no mês passado, mas ainda há uma decisão a ser tomada sobre o destino do campeão de 2019-20.

Entende-se que da Costa tem duas opções: ou ele fica na Porsche, se eles quiserem mantê-lo, ou ele pode ir para a Jaguar com Evans. Cassidy foi ouvido dizendo a da Costa que o carro estava "pronto" após sua vitória em Londres, antes de da Costa responder com um "já pensei nisso".

Espera-se que outro campeão da F-E, o vencedor de 2022-23, Jake Dennis, permaneça com a Andretti por mais uma temporada, com seu companheiro de equipe potencialmente mudando para 2025-26.

Depois de ser anunciado como piloto de trabalho da Porsche há exatamente um ano, Nico Mueller poderia mudar para a equipe de fábrica no lugar de da Costa ou ser realocado para a equipe Cupra Kiro. Isso poderia abrir caminho para o piloto reserva e de desenvolvimento da equipe, Jak Crawford.

Depois de uma temporada brilhante com a Cupra Kiro, Dan Ticktum também se tornou uma propriedade quente na F-E. Após sua campanha, que o levou a conquistar sua primeira vitória em Jacarta e a primeira pole em Londres, sabe-se que a Porsche demonstrou interesse.

Se da Costa mudar para a Jaguar, o nome de Ticktum está sendo cogitado para ser o parceiro de Wehrlein, mas será que seu caráter agitado, tanto dentro quanto fora da pista, será a escolha certa para a Porsche?

Taylor Barnard, Equipe NEOM McLaren de Fórmula E Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

O que pode ser anunciado em seguida

A maior peça do quebra-cabeça atualmente está nas mãos da Stellantis, que tem duas equipes no grid da Fórmula E, mas mais pilotos do que vagas. A Maserati também parece estar desaparecendo do grid, apesar de ter prometido apenas no ano passado que estaria presente até 2030, em favor da Citroen - outra marca da Stellantis.

Como mencionado acima, espera-se que Cassidy ocupe um dos assentos. Taylor Barnard também foi muito especulado para assumir outro, depois de uma incrível temporada de estreia com a McLaren, que deixará a série totalmente elétrica. O portal britânico The Race afirma que a jovem promessa britânica correrá ao lado de Maximilian Guenther, na DS Penske, substituindo Vergne.

Guenther também deve ficar para mais uma campanha, depois de conquistar duas vitórias na última temporada. No entanto, há uma certa confusão com relação à última vaga. Vergne, o único piloto a conquistar dois títulos de pilotos da F-E, pode ficar sem vaga depois que o campeão de 2021-22, Stoffel Vandoorne, continuar inflexível e afirmar que tem mais um ano de contrato.

Vergne foi embaixador da marca DS Automobiles por vários anos, agora parte do guarda-chuva Stellantis, mas pode ficar fora da equipe se eles não conseguirem encontrar um lugar para Vandoorne.

Zane Maloney, da Lola Yamaha ABT, tem contrato para 2025-26, que começa com os testes de pré-temporada no final de outubro, enquanto Lucas di Grassi deve permanecer ao seu lado na equipe.

Com a notícia da saída de Frijns da Envision, é provável que Sebastien Buemi permaneça na equipe de Silverstone. Quem será seu companheiro de equipe provavelmente será anunciado nas próximas semanas, com sugestões que vão desde o brasileiro campeão da Fórmula 2 Felipe Drugovich até o piloto reserva e de desenvolvimento da equipe, Zak O'Sullivan.

Sam Bird, Equipe NEOM McLaren de Fórmula E Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Quem está em risco?

Bird parece estar fora da F-E, após a saída repentina da McLaren do campeonato totalmente elétrico. O piloto britânico compete na categoria desde a primeira corrida em Pequim, há mais de uma década, totalizando 141 largadas e 12 vitórias nesse período. Suas emoções e as comemorações dos pilotos em relação a ele durante o fim de semana de corrida em Londres fizeram com que tudo parecesse bastante definitivo para Bird.

Espera-se que Jake Hughes esteja fora da bolha de Stellantis, com o ex-piloto de corrida Mark Blundell na sede, em Berlim, para ajudar nas negociações de contrato com o britânico, que faz parte de sua empresa de gerenciamento.

Depois de uma temporada decepcionante, David Beckmann também pode estar em apuros na Cupra Kiro. No entanto, o piloto alemão tem um bom relacionamento com a Porsche, o que pode ajudar sua causa para a temporada 2025-26.

