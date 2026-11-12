A equipe Lola da Fórmula E manterá a presença de um brasileiro para a temporada 2026/27: após o anúncio da aposentadoria de Lucas di Grassi, o time britânico confirma a contratação de Enzo Fittipaldi, que fará dupla com Robert Shwartzman.

Enzo fará sua estreia na F-E após uma disputa intensa pelo título da Indy NXT em 2026, onde terminou com o vice-campeonato. O brasileiro já havia participado anteriormente do teste de pilotos novatos de Berlim em 2024, com a equipe Jaguar, mas agora fará sua estreia integral no mundial de carros elétricos.

O piloto de 25 anos já participa dos testes de desenvolvimento do Lola T004, carro da geração GEN4 que fará sua estreia na temporada 2026/27. O modelo é desenvolvido em conjunto pela Lola e a Yamaha, por mais que a marca japonesa tenha reduzido seu envolvimento com a equipe para este ano.

Enzo chega à F-E com uma boa bagagem, tendo conquistado o título da F4 Italiana e os vices da FRECA e da Indy NXT, tendo chegado até a Fórmula 2, onde obteve duas vitórias e 13 pódios.

"Estou extremamente animado por me juntar à Lola para minha temporada de estreia na Fórmula E", disse o brasileiro. Este é um grande passo adiante na minha carreira no automobilismo, e sou imensamente grato à equipe por depositar sua confiança em mim e me dar essa oportunidade.

"Lola é um nome com muita história e tradição no automobilismo, e é um privilégio fazer parte desse novo capítulo ao lado da Yamaha. Também estou muito animado por ingressar na empresa em um momento tão empolgante, com projetos como o T70S levando o passado icônico da Lola para o futuro".

"Mal posso esperar para sentar ao volante pela primeira vez em nosso próximo teste em Madri, trabalhando em estreita colaboração com a equipe e nos prepararmos para uma primeira temporada forte juntos".

"Enzo é a escolha perfeita para a Lola Formula E, trazendo experiência de diversas séries de monopostos, algo muito útil em sua transição para as corridas totalmente elétricas", disse Mark Preston, chefe da Lola.

"Ele tem o talento, a ética de trabalho e o conhecimento técnico para ser um grande trunfo à medida que entramos nessa nova era do esporte e, durante os testes, demonstrou grande capacidade de trabalhar de forma eficaz ao lado dos engenheiros para nos ajudar a extrair o máximo de desempenho possível do T004".

A Fórmula E iniciaria a temporada 2026/27 em dezembro, com uma rodada dupla do ePrix de Jeddah. Porém, com a incerteza em torno do conflito no Oriente Médio, a etapa foi adiada, e o campeonato começará em 16 de janeiro com o ePrix da Cidade do México.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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