Os ingressos para a edição 2027 do ePrix de São Paulo da Fórmula E já estão à venda, com uma promoção especial de lançamento aproveitando a Black Friday, com um esquema de "leve 2, pague 1".

O eP de São Paulo será a quarta etapa da temporada 2027, deixando seu espaço tradicional de abertura do campeonato em dezembro e passando para o dia 13 de março do próximo ano.

A etapa do próximo ano trará ao circuito montado no Sambódromo do Anhembi os novos carros da geração Gen4, com tração ativa nas quatro rodas.

Os fãs podem garantir seus ingressos para este evento pela plataforma Fever, com preços a partir de R$ 138,69. A oferta de Black Friday dá direito a dois ingressos pelo preço de um, disponível até segunda-feira, 30 de novembro. Você pode acessar a plataforma clicando aqui.

Alberto Longo, Cofundador da Fórmula E e Diretor de Campeonato, afirmou: "São Paulo ocupa um lugar especial em nosso Campeonato, mas o retorno para a era Gen4 marca um passo monumental em nossa jornada. Os fãs brasileiros têm uma paixão profunda e incondicional pelas corridas e merecem um espetáculo que reflita o ápice absoluto da inovação no automobilismo.

"Com a GEN4, estamos apresentando nosso carro mais potente, ágil e agressivo até hoje para levar velocidade e emoção roda a roda às ruas do Anhembi. Mal posso esperar para voltar ao Brasil e, ao lado de nossos incríveis parceiros e colaboradores, oferecer espetáculo à altura da incrível comunidade em São Paulo".

Felipe Drugovich, piloto nº 28 da Andretti Formula E, disse: "Voltar para casa, no Brasil, e correr em São Paulo no ano passado, na minha temporada de estreia, foi um momento especial, e mal posso esperar para voltar à pista diante da minha torcida, especialmente agora que entramos na era Gen4.

"Representar o Brasil nessas ruas é uma honra incrível e estou ansioso para levar o novo carro ao seu limite absoluto no Anhembi. O salto de desempenho é enorme, e ter os torcedores bem ali me apoiando torna tudo ainda mais significativo. Espero poder dar à equipe Andretti e aos torcedores um motivo para comemorar".

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