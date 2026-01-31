Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

Geral
Geral
Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º

Fórmula E
Fórmula E
F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º

F1: Brundle teme 'falta de brutalidade' em 2026 com regulamento focado em gestão de energia

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Brundle teme 'falta de brutalidade' em 2026 com regulamento focado em gestão de energia

F1: Vasseur analisa shakedown como "primeiro passo", mas Leclerc ainda vê "grande ponto de interrogação"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Vasseur analisa shakedown como "primeiro passo", mas Leclerc ainda vê "grande ponto de interrogação"

NASCAR adia Clash para segunda-feira à noite por causa da neve

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
NASCAR adia Clash para segunda-feira à noite por causa da neve
Relato da corrida
Fórmula E

F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º

Australiano da Jaguar conseguiu manter a ponta em prova acirrada; Brasileiro da Andretti se envolveu em incidente com Antonio Félix Da Costa

Olivia Nogueira
Editado:
Add as a preferred source
Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

A Fórmula E finalizou a terceira etapa do campeonato 2025/26 com o ePrix de Miami, que teve Mitch Evans, da Jaguar, como vencedor. Nico Muller e Pascal Wehrlein, ambos da Porsche, completaram o pódio.

Leia também:

Felipe Drugovich largou da segunda colocação e chegou a liderar a prova, mas se envolveu em incidente com Antonio Félix Da Costa, perdeu posições e ainda foi punido, terminando como 18º. Saindo como penúltimo, Lucas Di Grassi cruzou a linha de chegada como 13º.   

Como foi

Apesar de não estar chovendo no momento marcado para a  largada, a prova começou sob regime de safety car pois a pista estava molhada, condição inédita neste fim de semana. Largando em último, Sebastien Buemi rodou sozinho, mas conseguiu se recuperar. Na volta 4, a direção de prova decidiu que haveria largada parada, como habitual. 

Na volta 5 houve a 'relargada', com Drugovich forçando Muller em busca da ponta. Passada a primeira curva, o brasileiro já acionou o modo ataque e passou a liderar a prova. DeVries, Da Costa e Eriksson completavam o top 5. 

O suíço da Porsche e o holandês da Mahindra também acionaram o moto ataque e, nos momentos finais do tempo escolhido, ultrapassaram o brasileiro da Andretti, que era terceiro atrás de Muller e DeVries. Mais atrás, Di Grassi ganhou posições e era décimo quarto.

Na volta 11, Dugovich superou DeVries e era segundo colocado. Neste momento, os cinco primeiros podiam ser vistos na mesma imagem. A liderança era revezada entre o brasileiro, o holandês e Muller, com Felipe na ponta por 0,4s na volta 15. 

Neste momento, o top 10 era composto por Drugovich, Mueller, DeVries, Wehrlein, Eriksson, Da Costa, Evans, Vergne, Mortara e Barnard. Líder do campeonato, Cassidy era apenas 16º, enquanto Di Grassi alcançou a 13ª colocação. 

Mueller conseguiu superar o brasileiro, mas os dois continuaram separados por menos de um segundo.  Com o modo ataque ativado, Da Costa chegou a liderança na volta 18. Algum tempo depois, Evans também chegou no brasileiro com o modo ataque e assumiu a terceira posição. 

Na volta 24, Dan Ticktum, que era último, precisou ir aos boxes, retornando na mesma posição. Pouco depois do episódio, o britânico da Cupra Kiro abandonou. Na frente do pelotão, a briga pelas primeiras colocações continuou acirrada, com os seis primeiros muito próximos uns dos outros. Mueller e Evans revezavam a liderança, com Da Costa e Drugovich pressionando logo atrás.

Em meio a essa disputa, o brasileiro tentou passar 'pelo lado de fora' da curva para superar o português, mas os dois acabaram batendo, com o piloto da Andretti precisando ir aos boxes e voltando apenas como 17º. Drugovich foi punido em 10s por causar a colisão. 

 

A pouco mais de dez voltas para o fim, Evans, Muller, DeVries, Wehrlein e Eriksson eram o top 5. Todos eles ainda tinham como acionar o modo ataque e, nos minutos finais da prova, o fizeram e começaram a trocar posições, com o australiano da Jaguar mantendo a ponta.

No meio do pelotão, Di Grassi era 12º e Drugovich foi ao box para pagar a punição, voltando como 18º. Nas primeiras posições, Evans mantinha a liderança, seguido por Muller, Wehrlein, Eriksson e DeVries. No fim, o australiano ficou com a vitória no ePrix de Miami. 

Cla piloto # Tempo Diferença
1 M. EvansJaguar Racing 9

48'43.266

  
2 N. MüllerPorsche Team 51

+3.151

48'46.417

 3.151
3 P. WehrleinPorsche Team 94

+8.827

48'52.093

 5.676
4 J. ErikssonEnvision Racing 14

+12.394

48'55.660

 3.567
5 N. de VriesMahindra Racing 21

+16.561

48'59.827

 4.167
6 E. MortaraMahindra Racing 48

+17.525

49'00.791

 0.964
7 S. BuemiEnvision Racing 16

+17.718

49'00.984

 0.193
8 A. Felix da CostaJaguar Racing 13

+18.903

49'02.169

 1.185
9
P. MartíCupra Kiro
 3

+20.576

49'03.842

 1.673
10 J. DennisAndretti Formula E 27

+21.102

49'04.368

 0.526
11 Z. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22

+21.817

49'05.083

 0.715
12 O. RowlandNissan 1

+31.075

49'14.341

 9.258
13 L. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11

+33.315

49'16.581

 2.240
14 T. BarnardDS Penske 77

+36.131

49'19.397

 2.816
15 J. VergneCitroën Racing 25

+47.066

49'30.332

 10.935
16 N. CassidyCitroën Racing 37

+1 Lap

48'47.876

 1 Lap
17 N. NatoNissan 23

+1 Lap

49'19.817

 31.941
18 F. DrugovichAndretti Formula E 28

+1 Lap

49'29.160

 9.343
19 M. GuentherDS Penske 7

+2 Laps

49'39.706

 1 Lap
dnf D. TicktumCupra Kiro 33

+16 Laps

34'02.983

 14 Laps

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F-E: Muller faz a pole em Miami, com Drugovich em P2; Di Grassi larga do fundo do grid

Principais comentários

Mais de
Olivia Nogueira

F-E: Muller faz a pole em Miami, com Drugovich em P2; Di Grassi larga do fundo do grid

Fórmula E
Fórmula E
F-E: Muller faz a pole em Miami, com Drugovich em P2; Di Grassi larga do fundo do grid

F1: Por que Aston Martin utilizou luz de segurança azul no início dos testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Por que Aston Martin utilizou luz de segurança azul no início dos testes em Barcelona

F1: "Já identificamos no que melhorar", reconhece Piastri após problema com combustível em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: "Já identificamos no que melhorar", reconhece Piastri após problema com combustível em Barcelona

Últimas notícias

Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

Geral
Misc Geral
Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026