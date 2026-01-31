F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º
Australiano da Jaguar conseguiu manter a ponta em prova acirrada; Brasileiro da Andretti se envolveu em incidente com Antonio Félix Da Costa
Mitch Evans, Jaguar TCS Racing
A Fórmula E finalizou a terceira etapa do campeonato 2025/26 com o ePrix de Miami, que teve Mitch Evans, da Jaguar, como vencedor. Nico Muller e Pascal Wehrlein, ambos da Porsche, completaram o pódio.
Felipe Drugovich largou da segunda colocação e chegou a liderar a prova, mas se envolveu em incidente com Antonio Félix Da Costa, perdeu posições e ainda foi punido, terminando como 18º. Saindo como penúltimo, Lucas Di Grassi cruzou a linha de chegada como 13º.
Como foi
Apesar de não estar chovendo no momento marcado para a largada, a prova começou sob regime de safety car pois a pista estava molhada, condição inédita neste fim de semana. Largando em último, Sebastien Buemi rodou sozinho, mas conseguiu se recuperar. Na volta 4, a direção de prova decidiu que haveria largada parada, como habitual.
Na volta 5 houve a 'relargada', com Drugovich forçando Muller em busca da ponta. Passada a primeira curva, o brasileiro já acionou o modo ataque e passou a liderar a prova. DeVries, Da Costa e Eriksson completavam o top 5.
O suíço da Porsche e o holandês da Mahindra também acionaram o moto ataque e, nos momentos finais do tempo escolhido, ultrapassaram o brasileiro da Andretti, que era terceiro atrás de Muller e DeVries. Mais atrás, Di Grassi ganhou posições e era décimo quarto.
Na volta 11, Dugovich superou DeVries e era segundo colocado. Neste momento, os cinco primeiros podiam ser vistos na mesma imagem. A liderança era revezada entre o brasileiro, o holandês e Muller, com Felipe na ponta por 0,4s na volta 15.
Neste momento, o top 10 era composto por Drugovich, Mueller, DeVries, Wehrlein, Eriksson, Da Costa, Evans, Vergne, Mortara e Barnard. Líder do campeonato, Cassidy era apenas 16º, enquanto Di Grassi alcançou a 13ª colocação.
Mueller conseguiu superar o brasileiro, mas os dois continuaram separados por menos de um segundo. Com o modo ataque ativado, Da Costa chegou a liderança na volta 18. Algum tempo depois, Evans também chegou no brasileiro com o modo ataque e assumiu a terceira posição.
Na volta 24, Dan Ticktum, que era último, precisou ir aos boxes, retornando na mesma posição. Pouco depois do episódio, o britânico da Cupra Kiro abandonou. Na frente do pelotão, a briga pelas primeiras colocações continuou acirrada, com os seis primeiros muito próximos uns dos outros. Mueller e Evans revezavam a liderança, com Da Costa e Drugovich pressionando logo atrás.
Em meio a essa disputa, o brasileiro tentou passar 'pelo lado de fora' da curva para superar o português, mas os dois acabaram batendo, com o piloto da Andretti precisando ir aos boxes e voltando apenas como 17º. Drugovich foi punido em 10s por causar a colisão.
A pouco mais de dez voltas para o fim, Evans, Muller, DeVries, Wehrlein e Eriksson eram o top 5. Todos eles ainda tinham como acionar o modo ataque e, nos minutos finais da prova, o fizeram e começaram a trocar posições, com o australiano da Jaguar mantendo a ponta.
No meio do pelotão, Di Grassi era 12º e Drugovich foi ao box para pagar a punição, voltando como 18º. Nas primeiras posições, Evans mantinha a liderança, seguido por Muller, Wehrlein, Eriksson e DeVries. No fim, o australiano ficou com a vitória no ePrix de Miami.
|Cla
|piloto
|#
|Tempo
|Diferença
|1
|M. EvansJaguar Racing
|9
|
48'43.266
|2
|N. MüllerPorsche Team
|51
|
+3.151
48'46.417
|3.151
|3
|P. WehrleinPorsche Team
|94
|
+8.827
48'52.093
|5.676
|4
|J. ErikssonEnvision Racing
|14
|
+12.394
48'55.660
|3.567
|5
|N. de VriesMahindra Racing
|21
|
+16.561
48'59.827
|4.167
|6
|E. MortaraMahindra Racing
|48
|
+17.525
49'00.791
|0.964
|7
|S. BuemiEnvision Racing
|16
|
+17.718
49'00.984
|0.193
|8
|A. Felix da CostaJaguar Racing
|13
|
+18.903
49'02.169
|1.185
|9
|
P. MartíCupra Kiro
|3
|
+20.576
49'03.842
|1.673
|10
|J. DennisAndretti Formula E
|27
|
+21.102
49'04.368
|0.526
|11
|Z. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|
+21.817
49'05.083
|0.715
|12
|O. RowlandNissan
|1
|
+31.075
49'14.341
|9.258
|13
|L. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|
+33.315
49'16.581
|2.240
|14
|T. BarnardDS Penske
|77
|
+36.131
49'19.397
|2.816
|15
|J. VergneCitroën Racing
|25
|
+47.066
49'30.332
|10.935
|16
|N. CassidyCitroën Racing
|37
|
+1 Lap
48'47.876
|1 Lap
|17
|N. NatoNissan
|23
|
+1 Lap
49'19.817
|31.941
|18
|F. DrugovichAndretti Formula E
|28
|
+1 Lap
49'29.160
|9.343
|19
|M. GuentherDS Penske
|7
|
+2 Laps
49'39.706
|1 Lap
|dnf
|D. TicktumCupra Kiro
|33
|
+16 Laps
34'02.983
|14 Laps
