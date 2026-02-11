Pular para o conteúdo principal

Fórmula E

F-E: Felipe Drugovich encara rodada dupla em Jeddah com otimismo

Provas serão disputadas na sexta-feira e sábado no Jeddah Corniche Circuit, autódromo de boas lembranças para o piloto brasileiro

Publicado:
462132_1191145_felipe_drugovich1065___joseI__maI_rio_dias

Felipe Drugovich (José Mário Dias)

A primeira rodada dupla da temporada da Fórmula E é o compromisso do brasileiro Felipe Drugovich a partir desta quinta-feira (12) no Jeddah Corniche Circuit, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Leia também:

Piloto da equipe Andretti, Drugovich chegou otimista para a disputa da 4ª e 5ª etapa do ano, especialmente depois do bom rendimento mostrado em Miami, nos Estados Unidos, no final de janeiro.

“Encontramos um acerto muito bom em Miami e pude ir para a fase de duelos na tomada de tempos”, lembrou o piloto brasileiro, que largou em 2º na rodada americana. “O ritmo se manteve muito bom na prova, liderei e tive chances de vencer. Acabei batendo, mas o ritmo e a velocidade estavam lá e é isso que queremos repetir aqui em Jeddah”, completou.

Felipe Drugovich, que em 2022 foi campeão da Fórmula 2 com uma vitória e uma pole position em Jeddah, logicamente tem boas lembranças do autódromo saudita. “É uma pista que me ‘tratou’ bem no passado”, brincou o piloto. “Será um traçado diferente, mas bem parecido com Miami e isto também me deixa otimista”.

Para o piloto, a “receita” para o final de semana com duas corridas é continuar ‘fazendo mais do mesmo’. “O caminho é seguir as indicações que funcionaram em Miami, sempre tentando melhorar”, apostou. “Logicamente teremos uma temperatura mais quente, mas deveremos ter boas corridas. Serão duas boas oportunidades para pontuar”, finalizou o piloto, que disputa sua primeira temporada completa na categoria mundial dos carros elétricos.

A rodada dupla da Fórmula E terá um treino na quinta-feira e outro na sexta, dia de classificação e da prova válida pela 4ª etapa. No sábado, após o terceiro treino, os pilotos voltam à pista para uma nova definição de grid e a 5ª etapa.  

Confira a programação:
QUINTA-FEIRA (12)
14h00 – 1º Treino
SEXTA-FEIRA (13)
07h30 – 2º Treino
09h40 – Tomada de Tempo
14h05 – Corrida
SÁBADO (14)
07h30 – 3º Treino
09h40 – Tomada de Tempo
14h05 – Corrida

