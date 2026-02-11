F-E: Felipe Drugovich encara rodada dupla em Jeddah com otimismo

A primeira rodada dupla da temporada da Fórmula E é o compromisso do brasileiro Felipe Drugovich a partir desta quinta-feira (12) no Jeddah Corniche Circuit, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Piloto da equipe Andretti, Drugovich chegou otimista para a disputa da 4ª e 5ª etapa do ano, especialmente depois do bom rendimento mostrado em Miami, nos Estados Unidos, no final de janeiro.

“Encontramos um acerto muito bom em Miami e pude ir para a fase de duelos na tomada de tempos”, lembrou o piloto brasileiro, que largou em 2º na rodada americana. “O ritmo se manteve muito bom na prova, liderei e tive chances de vencer. Acabei batendo, mas o ritmo e a velocidade estavam lá e é isso que queremos repetir aqui em Jeddah”, completou.

Felipe Drugovich, que em 2022 foi campeão da Fórmula 2 com uma vitória e uma pole position em Jeddah, logicamente tem boas lembranças do autódromo saudita. “É uma pista que me ‘tratou’ bem no passado”, brincou o piloto. “Será um traçado diferente, mas bem parecido com Miami e isto também me deixa otimista”.

Para o piloto, a “receita” para o final de semana com duas corridas é continuar ‘fazendo mais do mesmo’. “O caminho é seguir as indicações que funcionaram em Miami, sempre tentando melhorar”, apostou. “Logicamente teremos uma temperatura mais quente, mas deveremos ter boas corridas. Serão duas boas oportunidades para pontuar”, finalizou o piloto, que disputa sua primeira temporada completa na categoria mundial dos carros elétricos.

A rodada dupla da Fórmula E terá um treino na quinta-feira e outro na sexta, dia de classificação e da prova válida pela 4ª etapa. No sábado, após o terceiro treino, os pilotos voltam à pista para uma nova definição de grid e a 5ª etapa.

Confira a programação:

QUINTA-FEIRA (12)

14h00 – 1º Treino

SEXTA-FEIRA (13)

07h30 – 2º Treino

09h40 – Tomada de Tempo

14h05 – Corrida

SÁBADO (14)

07h30 – 3º Treino

09h40 – Tomada de Tempo

14h05 – Corrida

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!