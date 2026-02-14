F-E: Félix Da Costa vence corrida 2 de Jeddah; Drugovich chega em 12º e Di Grassi em 15º
Sebastien Buemi, da Envision, e Oliver Rowland, da Nissan, completam o pódio na Arábia Saudita
António Félix da Costa, português da Jaguar, venceu a corrida 2 do ePrix de Jeddah de Fórmula E, seguido por Sebastien Buemi, da Envision, e Oliver Rowland, da Nissan. Felipe Drugovich, brasileiro da Andretti, chegou em 12°, enquanto o compatriota Lucas di Grassi, da Yamaha Lola, terminou em 15°.
Como foi a corrida 2?
Edoardo Mortara, que foi o pole, largou bem e permaneceu na ponta, seguido por Jake Dennis e Félix da Costa. Di Grassi ganhou uma posição no início e Drugovich perdeu uma.
No entanto, Oliver Rowland e Da Costa aproveitaram as primeiras voltas e ultrapassaram o piloto da Mahindra, que caiu para terceiro. Sebastien Buemi, da Envision, escalou o grid e tomou a liderança de Rowland.
Na disputa entre Félix da Costa e Buemi na quinta volta, Rowland aproveitou e retomou a liderança da prova.
A disputa tripla pela terceira colocação entre Buemi, Dennis e Mortara foi intensa, mas o piloto da Mahindra levou a melhor na nona volta. Enquanto isso, Drugovich seguiu perdendo posições em sequência, caindo para 18º.
Na volta 10, Di Grassi ativou o modo de ataque e escalou o pelotão até a quarta colocação, enquanto Buemi assumia a ponta de Jeddah, mas contestado por Mortara que passou o francês.
Pouco após, Martí, da Cupra Kiro, bateu e arrancou parte da asa traseira de Zane Maloney, da Yamaha Lola.
Na volta 14, o duelo entre Mortara e Buemi continuava, com o suíço assumindo a liderança. Pouco depois, Buemi retomou a ponta, enquanto Rowland, que ativou o modo ataque, ultrapassou os dois e assumiu a primeira colocação.
Na volta 18, Dennis, mesmo com o modo ataque ativado, perdeu posições em sequência até a 19ª colocação por um furo no pneu. O piloto da Andretti teve que ir aos boxes para trocar a roda.
Na volta 20, após ativar o modo ataque, Félix da Costa ultrapassou Rowland e tomou a liderança. O português, mesmo com o modo ataque dos rivais, garantiu uma vantagem de mais de três segundos para Dan Ticktum, da Cupra Kiro, em segundo.
Nas voltas finais, Drugo, que estava em 18º, começou a escalar o pelotão e conseguiu subir até 12º, enquanto Di Grassi tentou se segurar em 9º, mas terminando em 15º.
Lá na frente, Buemi tomou a segunda colocação de Rowland, enquanto Félix da Costa seguia na frente com vantagem de mais de 2,5s, garantindo a vitória.
