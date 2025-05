A Fórmula E voltou a competir em uma pista mais tradicional, e, com isso, a corrida 1 de Xangai também foi decidida nas voltas finais, resultando em um 1-2 da DS Penske que viu Max Gunther triunfar à frente do companheiro de equipe Jean-Eric Vergne, com Taylor Barnard, da McLaren, completando o pódio. O brasileiro Lucas di Grassi, da Yamaha Lola, terminou em 18º.

Como previsto na véspera, a primeira corrida do fim de semana em Xangai, disputada em uma versão reduzida da pista usada pela F1, foi disputada acima de tudo com base no gerenciamento de energia, apesar da obrigação de parar para um pit stop para recarregar rapidamente parte da bateria.

É por isso que o grupo permaneceu compacto por um longo tempo, recompensando aqueles que apostaram em uma tática de esperar para ver, assim como os dois DSs.

Gunther e Vergne, de fato, estavam entre os últimos a tirar proveito do Attack Mode, o modo que proporciona um aumento de potência e, acima de tudo, a possibilidade de explorar a tração nas quatro rodas, podendo assim subir no pelotão e marcar um segundo lugar. O alemão, depois de largar da pole, esteve sempre na frente, mas sua excelente gestão de energia o recompensou no final.

Faltando cerca de sete voltas para o final, apesar de ainda não ter ativado o Modo Ataque, Gunther era o piloto com mais carga restante, o que lhe permitiu, a apenas algumas passagens da bandeira quadriculada, ativar a potência extra e se livrar rapidamente de Taylor Barnard e Oliver Rowland, conseguindo abrir margem de sete segundos com a qual encerrou a corrida.

A mesma tática também recompensou Vergne, que estava no meio do pelotão há mais tempo, apenas para completar sua volta por cima nas últimas curvas, quando ultrapassou Barnard e Dan Ticktum, outro candidato ao pódio, na freada da chicane final, dando grande satisfação a DS.

A McLaren de Barnard, um dos protagonistas do campeonato de 2025, terminou no pódio. A poucas voltas do final, ele também havia criado uma lacuna bastante importante, antecipando o uso do modo que garante potência extra, apenas para ser reabsorvido pelo grupo quando teve que administrar a energia.

Para o piloto da McLaren, foi mais um pódio na temporada, demonstrando o talento que faz dele uma das peças mais valiosas do mercado e que, no momento, o coloca em segundo lugar na classificação.

A competitividade da McLaren, mas de forma mais geral do pacote Nissan, já que a equipe de Woking é cliente da marca japonesa, é confirmada pelo sétimo lugar de Sam Bird, logo atrás dos Nissans de fábrica.

O atual líder do campeonato, Oliver Rowland, terminou a corrida em quinto lugar, à frente do companheiro de equipe Norman Nato, que também está começando a trazer alguns pontos importantes para a Nissan em termos de campeonato de equipes. Embora o britânico não tenha vencido, a liderança no campeonato de pilotos continua firme, com impressionantes 86 pontos à frente de Barnard, enquanto Wehrlein fica mais atrás.

Não foi um dia inesquecível para a Porsche, com quase todos os carros equipados com o trem de força alemão fora da zona de pontos, com exceção do excelente Dan Ticktum, que levou seu Kiro Cupra ao quarto lugar, embora ainda haja uma ponta de amargura pelo pódio perdido na última chicane.

Com exceção de Ticktum, que, aliás, não tem à sua disposição a mais recente especificação de trem de força da Porsche, foi uma corrida para esquecer para a marca alemã, pois Pascal Wehrlein terminou apenas em 12º lugar, à frente do companheiro de equipe Antonio Felix da Costa. Ainda mais atrás ficaram os dois clientes da Andretti, com Nico Mueller em 15º e Jake Dennis em 17º.

Um forte contraste com a Nissan, que, ao contrário, nesta rodada colocou todos os quatro carros equipados com o trem de força japonês, ou seja, a equipe oficial mais a McLaren, na zona de pontos.

Fechando o top 10 está Nyck de Vries no Mahindra, seguido pelos dois clientes Envision de Sebastien Buemi e Robin Frijns, enquanto os dois Jaguares oficiais fecham a tabela.

