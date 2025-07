A Lola Cars e a Warner Bros. Discovery anunciaram, nesta sexta-feira (11) uma parceria na Fórmula E. Para dar início a essa colaboração e comemorar o lançamento nos cinemas do filme "Superman", da DC Studios, o Lola T001 pilotado por Zane Maloney e pelo brasileiro Lucas di Grassi, da equipe Lola Yamaha ABT, terá pintura das cores do uniforme do icônico herói dos quadrinhos.

O carro da escuderia Yamaha Lola será estampado nas cores azul, vermelho e amarelo do super-herói de Krypton, com o famoso escudo do Superman adornando o chassi. Zane e Lucas também usarão macacões de corrida personalizados, semelhantes ao uniforme exclusivo do Superman, enquanto buscam imitar o alter-ego de Clark Kent, apresentando um desempenho sobre-humano na pista.

A ativação é o primeiro passo de uma nova parceria de longo prazo entre as duas organizações, que continuarão a trabalhar juntas para produzir e distribuir conteúdo relacionado aos projetos atuais e futuros da Lola Cars no automobilismo, à medida que continua a impulsionar a inovação.

Lucas di Grassi e Zane Maloney Foto de: Divulgacao

Isso inclui a equipe Lola Yamaha ABT, com o logotipo da Warner Brothers exibido no carro. O conteúdo produzido em conjunto também dará vida às diversas narrativas dos patrocinadores e parceiros da equipe.

A pintura e os macacões especiais serão usados nas duas rodadas do E-Prix de Berlim, que acontece no Aeroporto de Tempelhof, neste fim de semana.

