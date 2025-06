F-E: Lucas Di Grassi pontua e atinge objetivo em Xangai

A chuva continua desafiando os pilotos da Fórmula E na temporada 2025. Após causar um fim de semana caótico em Tóquio, os temporais retornaram para o segundo dia de provas em Xangai, na China, que aconteceu entre a noite de sábado (31) e domingo (1º). Para o brasileiro Lucas Di Grassi, desta vez o saldo foi positivo.

O fim de semana no Circuito Internacional de Xangai começou com uma corrida morna para a Lola Yamaha ABT, que não conseguiu acertar no ajuste do carro e acabou fora dos pontos na prova que abriu a etapa no sábado. Com isso, a equipe focou em melhorias para o segundo dia, este domingo, que já começou intenso, com um treino interrompido pela chuva.

A chuva deu o tom

Por conta de uma incorreção no recente recapeamento do circuito, que prejudicou o escoamento da água, a organização da Fórmula E precisou alterar o cronograma e o formato da classificação. A fase de mata-mata foi cancelada e a definição do grid foi feita apenas pela ordem de melhores tempos dos grupos A e B. No grupo B, Lucas conseguiu o segundo melhor tempo, garantindo assim a quarta posição no grid de largada, melhor classificação do ano para sua equipe, a estreante Lola Yamaha ABT.

A prova teve o horário adiantado pela organização. Porém, a chuva voltou a castigar Xangai e a largada foi adiada algumas vezes. Quando as condições melhoraram, a corrida teve seu início com o safety car liderando os carros por sete voltas. Após a liberação, as estratégias de modo ataque foram fundamentais em uma prova que teve poucas ultrapassagens.

Em uma corrida travada, vencida pelo neozelandês Nick Cassidy, da Jaguar, Lucas conseguiu se manter dentro do top 10 e, por ter utilizado seu modo ataque em momentos estratégicos pensando no retorno da chuva, o brasileiro acabou ficando com a nona posição, um resultado positivo para a equipe, que tinha como objetivo sair da China com pontos na bagagem.

“Olhando para a prova deste domingo, fizemos um ótimo trabalho na classificação. É o melhor resultado do ano em termos de grid, principalmente pensando na condição de pista daquele momento. A corrida foi travada, o mais importante era se manter fora de qualquer perigo, e conseguimos isso. É a primeira vez no ano em que conseguimos pontuar em duas etapas consecutivas, agora a meta é tentar fazer isso em dois dias seguidos, já que temos duas rodadas duplas pela frente”, declarou Lucas, que soma 30 pontos no campeonato e está na 16ª posição. Oliver Rowland, da Nissan, é o líder com 171.

A próxima etapa da Fórmula E, que será realizada em 21 de junho, é o ePrix de Jacarta, na Indonésia, que marca a última prova asiática do ano. Depois, a categoria elétrica realiza uma rodada dupla em Berlim e segue para a grande final, com duas provas em Londres no final de julho.

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico Penteado analisa GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!