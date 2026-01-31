F-E: Muller faz a pole em Miami, com Drugovich em P2; Di Grassi larga do fundo do grid
Piloto brasileiro está no terceiro fim de semana da carreira na categoria elétrica, chegando a última fase pela primeira vez
Nico Muller, Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
A Fórmula E faz a terceira etapa do campeonato 2025/2026 neste sábado, pela primeira vez, no Autódromo Internacional de Miami. Nico Muller, da Porsche conseguiu a pole, seguido por Felipe Drugovich, que chegou ao final da classificação pela primeira vez.
Lucas Di Grassi teve classificação complicada e não avançou da fase de grupos, largando da 19ª posição. Líder do campeonato, Nick Cassidy avançou para a fase de grupos, mas foi eliminado por Nyck DeVries nas quartas de final.
Fase de Grupos
Grupo A
Nick Cassidy, Oliver Rowland, Edoardo Mortara, Nico Muller, Sebastien Buemi, Pepe Marti, Nyck DeVries, Norman Nato, Mitch Evans e Lucas Di Grassi foram para a pista.
A sessão foi tranquila, com pilotos marcando tempos competitivos apenas nos minutos finais. Mortara e Buemi chegaram a se tocar e o piloto da Mahindra reclamou no rádio sobre danos na dianteira do carro, mas não pareceu grave.
Cassidy liderou quase toda a sessão, sendo superado por Nato nos últimos segundos. O francês da Nissan foi o mais rápido marcando 56s765. Único brasileiro do grupo, Di Grassi não fez boa classificação e foi o último do grupo.
Avançaram: Nato, Cassidy, DeVries e Mueller.
Grupo B
Jake Dennis, Pascal Wehrlein, Taylor Barnard, Maximilian Gunther, Joel Eriksson, Jean-Eric Vergne, Zane Maloney, Antonio Feliz Da Costa, Felipe Drugovich e Dan Ticktum foram a pista.
Drugovich chegou a ser o mais rápido da sessão, mas foi ultrapassado pelos rivais. A liderança passou por diferentes nomes e, a um minuto para o fim, Barnard estava na ponta com 56s562. Já com o cronômetro zerado, o brasileiro da Andretti conseguiu o quarto melhor tempo e avançou para a fase de duelos pela primeira vez.
Avançaram: Barnard, Félix da Costa, Eriksson e Drugovich.
Mata-mata
Quartas de final
Os duelos foram definidos entre: DeVries x Cassidy, com Nyck avançando. Muller x Nato, com Nico vencendo. Eriksson x Da Costa, com António triunfando e Drugovich x Barnard, com Felipe eliminando Taylor por apenas um milésimo.
Semifinal
O primeiro duelo foi entre DeVries e Muller, com o piloto da Porsche sendo o mais rápido. Na disputa entre Drugovich e Da Costa, o brasileiro se deu melhor e foi para a final pela primeira vez.
Final
Nico Muller foi o mais rápido na batalha final, XXXs mais rápido que Felipe Drugovich.
|Cla
|Piloto
|#
|1
|N. MullerPorsche
|51
|2
|F. DrugovichAndretti Formula E
|28
|3
|A. Felix da CostaJaguar
|13
|4
|N. de VriesMahindra
|21
|5
|T. BarnardDS Penske
|77
|6
|J. ErikssonVirgin Racing
|14
|7
|N. CassidyCitroën Racing
|37
|8
|N. NatoNissan
|23
|9
|M. EvansJaguar
|9
|10
|M. GuntherDS Penske
|7
|11
|O. RowlandNissan
|1
|12
|P. WehrleinPorsche
|94
|13
|
P. MartíCupra Kiro
|3
|14
|Z. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|15
|J. DennisAndretti Formula E
|27
|16
|E. MortaraMahindra
|48
|17
|J. VergneCitroën Racing
|25
|18
|D. TicktumCupra Kiro
|33
|19
|L. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|20
|S. BuemiVirgin Racing
|16
Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton
MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027
MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários