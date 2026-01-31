Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

Geral
Geral
Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º

Fórmula E
Fórmula E
F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º

F1: Brundle teme 'falta de brutalidade' em 2026 com regulamento focado em gestão de energia

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Brundle teme 'falta de brutalidade' em 2026 com regulamento focado em gestão de energia

F1: Vasseur analisa shakedown como "primeiro passo", mas Leclerc ainda vê "grande ponto de interrogação"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Vasseur analisa shakedown como "primeiro passo", mas Leclerc ainda vê "grande ponto de interrogação"

NASCAR adia Clash para segunda-feira à noite por causa da neve

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
NASCAR adia Clash para segunda-feira à noite por causa da neve
Relato de classificação
Fórmula E

F-E: Muller faz a pole em Miami, com Drugovich em P2; Di Grassi larga do fundo do grid

Piloto brasileiro está no terceiro fim de semana da carreira na categoria elétrica, chegando a última fase pela primeira vez

Olivia Nogueira
Editado:
Add as a preferred source
Nico Muller, Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric

Nico Muller, Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

 A Fórmula E faz a terceira etapa do campeonato 2025/2026 neste sábado, pela primeira vez, no Autódromo Internacional de Miami. Nico Muller, da Porsche conseguiu a pole, seguido por Felipe Drugovich, que chegou ao final da classificação pela primeira vez. 

Leia também:

Lucas Di Grassi teve classificação complicada e não avançou da fase de grupos, largando da 19ª posição. Líder do campeonato, Nick Cassidy avançou para a fase de grupos, mas foi eliminado por Nyck DeVries nas quartas de final. 

Fase de Grupos 

Grupo A 

Nick Cassidy, Oliver Rowland, Edoardo Mortara, Nico Muller, Sebastien Buemi, Pepe Marti, Nyck DeVries, Norman Nato, Mitch Evans e Lucas Di Grassi foram para a pista. 

A sessão foi tranquila, com pilotos marcando tempos competitivos apenas nos minutos finais. Mortara e Buemi chegaram a se tocar e o piloto da Mahindra reclamou no rádio sobre danos na dianteira do carro, mas não pareceu grave. 

Cassidy liderou quase toda a sessão, sendo superado por Nato nos últimos segundos. O francês da Nissan foi o mais rápido marcando 56s765. Único brasileiro do grupo, Di Grassi não fez boa classificação e foi o último do grupo. 

Avançaram: Nato, Cassidy, DeVries e Mueller

Grupo B 

Jake Dennis, Pascal Wehrlein, Taylor Barnard, Maximilian Gunther, Joel Eriksson, Jean-Eric Vergne, Zane Maloney, Antonio Feliz Da Costa, Felipe Drugovich e Dan Ticktum foram a pista. 

Drugovich chegou a ser o mais rápido da sessão, mas foi ultrapassado pelos rivais. A liderança passou por diferentes nomes e, a um minuto para o fim, Barnard estava na ponta com 56s562. Já com o cronômetro zerado, o brasileiro da Andretti conseguiu o quarto melhor tempo e avançou para a fase de duelos pela primeira vez. 

Avançaram: Barnard, Félix da Costa, Eriksson e Drugovich

Mata-mata 

Quartas de final 

Os duelos foram definidos entre: DeVries x Cassidy, com Nyck avançando. Muller x Nato, com Nico vencendo. Eriksson x Da Costa, com António triunfando e Drugovich x Barnard, com Felipe eliminando Taylor por apenas um milésimo. 

Semifinal

O primeiro duelo foi entre DeVries e Muller, com o piloto da Porsche sendo o mais rápido. Na disputa entre Drugovich e Da Costa, o brasileiro se deu melhor e foi para a final pela primeira vez. 

Final 

Nico Muller foi o mais rápido na batalha final, XXXs mais rápido que Felipe Drugovich. 

Cla Piloto #
1 N. MullerPorsche 51
2 F. DrugovichAndretti Formula E 28
3 A. Felix da CostaJaguar 13
4 N. de VriesMahindra 21
5 T. BarnardDS Penske 77
6 J. ErikssonVirgin Racing 14
7 N. CassidyCitroën Racing 37
8 N. NatoNissan 23
9 M. EvansJaguar 9
10 M. GuntherDS Penske 7
11 O. RowlandNissan 1
12 P. WehrleinPorsche 94
13
P. MartíCupra Kiro
 3
14 Z. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22
15 J. DennisAndretti Formula E 27
16 E. MortaraMahindra 48
17 J. VergneCitroën Racing 25
18 D. TicktumCupra Kiro 33
19 L. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11
20 S. BuemiVirgin Racing 16
 

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Mundial de Fórmula E estreia no Autódromo Internacional de Miami
Próximo artigo F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º

Principais comentários

Mais de
Olivia Nogueira

F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º

Fórmula E
Fórmula E
F-E: Evans segura pilotos da Porsche e vence eP de Miami; Di Grassi é 13º e Drugovich 18º

F1: Por que Aston Martin utilizou luz de segurança azul no início dos testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Por que Aston Martin utilizou luz de segurança azul no início dos testes em Barcelona

F1: "Já identificamos no que melhorar", reconhece Piastri após problema com combustível em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: "Já identificamos no que melhorar", reconhece Piastri após problema com combustível em Barcelona

Últimas notícias

Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

Geral
Misc Geral
Morre 'Chumbinho' Becker, multicampeão brasileiro de motocross

F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026