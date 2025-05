Lucas Di Grassi encerrou o fim de semana da Fórmula E em Tóquio, no Japão, somando pontos para a Lola Yamaha ABT neste domingo (18). O brasileiro, que é o principal referencial do time para o desenvolvimento do carro, utilizou as estratégias de modo ataque para fazer uma prova consistente e garantir um ótimo resultado na casa da Yamaha.

No sábado, a chuva atrapalhou o andamento da etapa número oito, que abriu a rodada dupla na capital japonesa. O classificatório foi cancelado e a prova foi complicada para a equipe de Lucas. Mas a página foi virada e o foco voltou-se para a etapa nove, na qual as chances eram maiores.

Ritmo competitivo

Já na classificação, Lucas surpreendeu ao ser o mais rápido na primeira fase da classificação e se classificar para os duelos tipo mata-mata. Mesmo caindo nas quartas de final, o piloto garantiu a sexta colocação no grid de largada, a melhor do ano até então, mostrando que a Lola tinha potencial de entregar uma boa prova.

Na largada, que foi conturbada, Lucas chegou a cair para a 12ª posição. Porém, se aproveitando do desempenho positivo do equipamento e do modo ataque, ele conseguiu escalar o pelotão. Mesmo com uma intervenção do safety car, Lucas trabalhou bem o segundo uso do modo ataque, recebendo a bandeirada em quinto, garantindo 10 pontos para a equipe. Oliver Rowland, da Nissan, foi o vencedor.

"Este é um ótimo resultado e fica ainda mais especial por ser no Japão, o país da nossa parceira Yamaha. Tivemos muitos fãs locais torcendo por nós”, comentou Lucas. “Ser o mais rápido do nosso grupo na classificação e depois poder lutar na corrida com todas essas equipes que estão na categoria há muitos anos, enquanto nosso time está apenas começando, é uma grande conquista”, resumiu o brasileiro.

“Tóquio é um circuito totalmente diferente de Miami, onde alcançamos nosso primeiro pódio, então é importante para a equipe pontuar aqui, em uma corrida difícil, e mostrar que temos o ritmo para ser competitivos em qualquer lugar”, concluiu Di Grassi, que agora ocupa o 14º lugar no campeonato, com 28 pontos. Rowland lidera com 161.

A próxima rodada da Fórmula E será de mais duas corridas, dessa vez em Xangai, na China, entre os dias 31 de maio e 1º de junho.

MARTÍN e ACOSTA JUNTOS na Honda? TUDO OU NADA para PECCO? Pré-Silverstone, WSBK, susto no Moto1000GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST faz PRÉVIA do GP do REINO UNIDO de MOTOGP e tudo do MOTOCICLISMO NACIONAL

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!