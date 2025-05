O brasileiro Lucas Di Grassi disputa neste final de semana, entre os dias 16 e 18, a rodada dupla do ePrix de Tóquio, que corresponde às etapas 8 e 9 da temporada 2025 do Campeonato Mundial de Fórmula E. As provas na capital japonesa são consideradas “corridas de casa” para a equipe Lola-Yamaha ABT, justamente por conta da parceria técnica com a montadora japonesa.

Será a primeira apresentação da Yamaha, uma marca com muita tradição no esporte a motor, em seu país de origem.

Após o fim de semana em Mônaco, Lucas e a equipe conseguiram identificar pontos positivos no desempenho dos carros da Lola na chuva, como o ritmo de classificação e a performance durante a corrida, que permitiu que os pilotos explorassem mais os limites do monoposto. Porém, as duas provas no principado acabaram se mostrando duras com a equipe, que finalizou sem marcar pontos.

Uma nova chance em Tóquio

Agora, Di Grassi e seu companheiro de equipe, Zane Maloney, vão enfrentar as ruas de Tóquio, capital do Japão, no circuito de 2.575 km que fez sua estreia em 2024, mas que já é considerado um dos favoritos dos pilotos e fãs. Será a estreia do veloz Gen3 EVO no traçado, que deve valorizar o desempenho desses carros. Além disso, as corridas terão pit boost, o pit stop de recarga de energia que a categoria estreou em 2025.

“É muito bacana que Tóquio tenha permanecido no calendário, é uma pista na qual levamos o carro até o limite. E, com a rapidez do modelo de 2025, vamos ter a oportunidade de ver duas corridas muito emocionantes e disputadas. Em Mônaco não apresentamos nossa performance ideal, mas conseguimos identificar que o carro funciona na chuva e isso é importante para outras oportunidades que possamos ter ao longo do ano. Precisamos juntar todos os pontos positivos para encontrarmos os ajustes ideais e estamos fazendo isso em cada corrida. Espero voltar aos pontos neste final de semana”, declarou Lucas. O brasileiro é o 16º no campeonato, com 18 pontos. Oliver Rowland lidera com Nissan.

O ePrix de Tóquio inicia nesta sexta-feira (16), com o primeiro treino às 4h00. O segundo treino e a classificação acontecem na noite do mesmo dia, às 20h00 e 22h20, respectivamente. Já a Corrida 1 está marcada para 3h05 do sábado.

Ainda no sábado, às 20h00, a Fórmula E realiza mais um treino livre. Depois, a segunda classificação do fim de semana, às 22h20. A programação encerra na madrugada de domingo, com a largada da Corrida 2 às 3h05. A transmissão é do Bandsports.

