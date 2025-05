Vice-campeão de 2023 e terceiro lugar em 2024, Nick Cassidy deve deixar a equipe da Jaguar na Fórmula E no final da temporada 2024-25 da categoria de monopostos elétricos. A informação é do portal The Race.

O piloto neozelandês, que está em 13º no campeonato de 2024-25, teria chegado à decisão final entre abril e maio, próximo do ePrix de Mônaco. O The Race também afirma que Cassidy já tem um acerto com uma equipe a partir da próxima temporada por um longo prazo, entrando na era Gen4 de carros da F-E.

Entre as ofertas, a de uma escuderia do grupo Stellantis - seja Maserati ou até a Penske (que está junto da DS, mas próxima de encerrar a parceria com a marca francesa) - seria a mais provável para o portal inglês, que descarta uma possível ida para a Porsche, onde substituiria António Félix da Costa, ou para a Nissan, ao lado do atual líder do campeonato Oliver Rowland.

A Jaguar, na quarta-feira (28), ficou neutra sobre o provável 'divórcio', embora tenha avaliado a notícia como "especulativa".

"Nick é um piloto de corrida excepcional, e nosso foco na Jaguar TCS Racing é fornecer a ele o melhor carro de corrida possível pelo restante da 11ª temporada, para que ele possa lutar por pontos, pódios e vitórias", disse o chefe de equipe, James Barclay.

