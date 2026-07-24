A Nissan anunciou que fornecerá os trens de força de quarta geração (GEN4) para a Andretti, equipe de Felipe Drugovich na Fórmula E, a partir da temporada 2026-27, que começa em dezembro deste ano.

O acordo ´plurianual foi anunciado em Tóquio durante uma das semanas mais importantes da temporada para a Nissan, antes do primeiro ePrix noturno da história da capital japonesa. Para marcar a ocasião, a equipe competirá com uma pintura especial inspirada na NISMO, divisão de alta performance da fabricante nipônica.

Segundo a Nissan, além do fornecimento das unidades de potência, a marca japonesa e a Andretti trabalharão em estreita colaboração durante toda a era GEN4.

A colaboração também contará com a experiência de dois campeões mundiais de pilotos da F-E. O atual campeão Oliver Rowland, da Nissan, e Jake Dennis, da Andretti, contribuirão com sua experiência e feedback técnico à medida que a parceria evoluir ao longo da era GEN4.

Guillaume Cartier, diretor de Performance da Nissan Motor Corporation disse: "A F-E continua desempenhando um papel importante na estratégia global de eletrificação da Nissan".

"Nossa colaboração com a Andretti e a TWG Motorsports apoia nossos objetivos no esporte e fortalece nosso compromisso com o campeonato".

"Estamos ansiosos para aproveitar a experiência de cada organização para alcançar o sucesso dentro e fora das pistas, demonstrando nossa liderança em nossos respectivos setores e gerando entusiasmo para públicos ao redor do mundo".

Jill Gregory, presidente da Andretti Global, disse: "A F-E continua sendo uma parte importante da nossa estratégia global de automobilismo e a parceria com a Nissan para a era GEN4 representa um passo significativo para a Andretti.

"A Nissan se estabeleceu como uma das principais competidoras do campeonato, e acreditamos que essa parceria oferece uma base sólida para disputar vitórias e títulos".

Tommaso Volpe, diretor-geral e chefe de equipe da Nissan: "Estamos muito felizes em receber a Andretti como nossa equipe-cliente para a era GEN4. A F-E é um campeonato cada vez mais competitivo, e contar com um parceiro forte é fundamental para maximizar tanto o desempenho quanto o desenvolvimento técnico".

"A Andretti é um dos nomes mais bem-sucedidos do automobilismo, incluindo a F-E, onde se consolidou como uma das equipes de referência da categoria, competindo consistentemente na frente do pelotão e conquistando um campeonato mundial de pilotos. Esperamos trabalhar lado a lado e construir uma parceria sólida".

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