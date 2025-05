F-E: Rowland vence corrida 2 de Tóquio; Di Grassi termina em 5º

Na segunda corrida do ePrix de Tóquio da Fórmula E, Oliver Rowland conquistou sua quarta vitória da temporada, dando à Nissan a vitória em sua casa. Lucas di Grassi, piloto brasileiro da Yamaha Lola Abt, fez uma boa prova e terminou na 5ª colocação.

Foi uma sessão tática sem parada obrigatória nos boxes, caracterizada por duelos acirrados e ultrapassagens decisivas, incluindo a manobra de ultrapassagem do inglês sobre Pascal Wehrlein a poucas voltas do final. O alemão e Dan Ticktum completaram o pódio.

Se a primeira corrida do fim de semana havia sido afetada pela chuva e por uma bandeira vermelha, a segunda rodada em Tóquio, sem o pit stop obrigatório para a carga rápida, proporcionou uma corrida muito mais tática e com gerenciamento de energia.

O tipo de corrida mudou, mas sempre houve uma constante: a competitividade de Oliver Rowland e o carro da Nissan, capaz de conquistar sua quarta vitória neste campeonato, que se somou aos outros dois pódios. O inglês subiu ao pódio em seis das nove corridas realizadas e isso se reflete na classificação, onde ele tem 77 pontos de vantagem.

Apesar do fato de Tóquio, no papel, não ser uma das corridas mais difíceis no quesito gerenciamento de bateria, o grupo permaneceu compacto durante toda a corrida, até a bandeira quadriculada, confirmando uma corrida que reservou emoções e duelos até o último segundo, incluindo a manobra de ultrapassagem que garantiu o triunfo.

Oliver Rowland, Equipe Nissan de Fórmula E Fotos de: Andreas Beil

Na primeira parte da corrida, o pelotão estava constantemente trocando de posições, com Pascal Wehrlein assumindo a liderança em um ponto e o Cupra Kiro de Dan Ticktum logo atrás dele.

O ponto de virada, no entanto, ocorreu a cerca de sete passagens do final, quando vários pilotos do grupo da frente ativaram o último Modo de Ataque disponível ao mesmo tempo, desencadeando o ataque final para tentar vencer a etapa.

Uma oportunidade que Rowland não deixou escapar, completando a manobra de ultrapassagem bem em cima de Wehrlein, até aquele momento na liderança, com uma bela manobra por fora.

O ataque chegou num momento decisivo, porque alguns momentos depois, a direção da corrida foi forçada a chamar o Safety Car para o carro de Taylor Barnard, que havia ficado parado contra as barreiras depois de ser atingido na confusão.

Pascal Wehrlein, Equipe TAG Heuer Porsche de Fórmula E Foto de: Motorsport.com Japan

Isso neutralizou a corrida, que só retornou às condições de bandeira verde na última volta, com Rowland lidando com a situação de forma excelente para dar à Nissan sua primeira vitória em seu ePrix em casa, diante de seus fãs, depois de ter escapado das mãos da marca no ano passado e ontem, em parte devido a alguns incidentes. Assim, a marca japonesa se redimiu imediatamente, acrescentando outra vitória a uma lista que agora o deixa cada vez mais perto da conquista do torneio.

Atrás do britânico, Pascal Wehrlein terminou na segunda posição, finalmente voltando ao pódio depois de um período difícil e insatisfatório. Esse foi um sinal muito necessário para a Porsche, embora a situação na classificação - especialmente a de pilotos - seja muito complicada, enquanto a luta pelos títulos de equipe e de construtores parece mais acessível.

Fechando o pódio está Dan Ticktum, que dá à Cupra Kiro seu primeiro pódio da temporada e uma grande satisfação, confirmando como as escolhas feitas no final do ano passado com a mudança para o motor Porsche, embora não na última especificação, se mostraram corretas, colocando a antiga ERT em uma posição mais sólida para obter alguns bons resultados.

Após a desqualificação de ontem na Corrida 1, Jake Dennis chegou em quarto lugar, à frente do carro Yamaha LOLA de Lucas di Grassi, confirmando o progresso da marca britânica.

No entanto, essa também foi uma "segunda" corrida em casa para a LOLA, já que o fabricante britânico colabora com a Yamaha em seu trem de força. Depois de um início de temporada em que os problemas de confiabilidade e a inexperiência penalizaram os dois carros, a LOLA agora está mostrando um ritmo excelente.

Dan Ticktum, Kiro Race Co Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

Jean-Éric Vergne também conquistou um belo sexto lugar ao fazer uma boa recuperação nos estágios finais do ePrix, levando-o da beira da zona de pontos para um sexto lugar que dá à DS pontos importantes para a classificação da equipe.

Depois do amargo duplo zero de ontem, a Jaguar também voltou ao top 10, em sétimo lugar com Nick Cassidy, que teve a companhia de Sébastien Buemi, nono colocado, que parece ter reencontrado a boa forma com o carro cliente Envision.

Entre os dois estava a McLaren de Sam Bird, o único carro sobrevivente da equipe de Woking, depois que o outro monoposto, o de Taylor Barnard, se envolveu em uma colisão a poucas voltas do final.

Max Günther terminou na zona de pontos com o outro DS, o que significou um final com dois pontos para a equipe francesa. Tanto as Mahindras quanto as Maseratis ficaram fora dos pontos, assim como o Porsche de Da Costa, que sofreu uma colisão traseira.

