A Nissan confirmou nesta terça-feira (10) que o brasileiro Sérgio Sette Câmara foi o escolhido para substituir Norman Nato na rodada dupla do ePrix de Berlim de Fórmula E, penúltima etapa da temporada 2024-25, que acontece em julho.

Desde o fim do ano passado, já se sabia que Fórmula E e WEC teriam mais um choque de calendários, com a rodada dupla do ePrix de Berlim acontecendo no mesmo fim de semana das 6h de São Paulo. Com vários pilotos disputando simultaneamente as duas competições, havia uma dúvida sobre qual campeonato cada um priorizaria.

Um deles era Norman Nato. O piloto francês corre pela Nissan na F-E e com o Cadillac da Team Jota no WEC, na classe dos hipercarros, e teria que decidir em qual competição focaria no fim de semana de 11 a 13 de julho.

Agora, a Nissan confirmou que Nato priorizará o WEC, abrindo caminho para o retorno de Sette Câmara ao grid. O brasileiro foi anunciado no fim do ano passado como piloto reserva e de simulador da marca japonesa, e terá a chance de fazer sua estreia pela equipe.

O anúncio marca o retorno de Sette ao grid da Fórmula E um ano após sua saída da equipe ERT (hoje Cupra Kiro). O brasileiro fez sua estreia na categoria na temporada 2019-20, assumindo a vaga de Brendon Hartley na Dragon para a maratona de seis provas em Berlim. Sette ficou mais duas temporadas com a equipe americana, no período da parceria com a Penske, antes de sua ida para a NIO 333 / ERT.

Em 69 ePs disputados, seu melhor resultado foi o sexto lugar na segunda prova de Misano, na temporada 2024.

Com esta confirmação, o Brasil terá três representantes no grid pela primeira vez desde a final da temporada de 2020, quando Sette dividiu a pista com Lucas di Grassi e Felipe Massa. Além do campeão de 2016-17, que corre atualmente pela Lola Abt Yamaha, Sette Câmara terá também a companhia de Felipe Drugovich. Conforme adiantado pelo Motorsport.com em abril, o piloto reserva da Aston Martin na Fórmula 1 correrá pela Mahindra, substituindo Nyck de Vries, que também virá a São Paulo para a disputa do WEC.

