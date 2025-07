Norman Nato, piloto da Nissan na Fórmula E, não participará do ePrix de Berlim nesse final de semana, por participar das 6 Horas de São Paulo do Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Com Sérgio Sette Câmara substituindo-o, ele mandou um recado para o piloto brasileiro.

Em entrevista ao Motorsport.com na prévia da etapa paulista do WEC, Nato foi perguntado sobre o que ele gostaria de falar para o substituto, que na temporada 2024-25 foi reserva da equipe japonesa.

Ele começou elogiando Sette Câmara: "Na verdade, [isso] é bom para o Sérgio, ele é um piloto muito rápido. O tipo de coisa que aconteceu com ele, [de] não ter uma vaga nesta temporada, é bastante improvável".

"Eu já estive na mesma situação no passado, então é muito bom que ele tenha a oportunidade neste fim de semana de nos ajudar, basicamente para ajudar a equipe a continuar lutando pelo Campeonato de Construtores, porque estamos em uma luta contra a Porsche e os outros [adversários]".

"Portanto, desejo boa sorte ao Sérgio e à equipe, e também ao Oliver [Rowland, atual líder do campeonato], que está no alto [da tabela] no final do fim de semana, ele [já] pode ser campeão. Então, sim, boa sorte para eles, estarei observando e acompanhando".

Com um contrato de um ano com a equipe da Nissan, ele afirmou que a situação com a escuderia japonesa ainda é incerta: "Bem, isso eu ainda não sei. Por enquanto, como eu disse, com a Nissan eu tinha um contrato de um ano, então, obviamente, há algumas conversas em andamento, mas, por enquanto, precisamos terminar a temporada, que chegará muito em breve em Londres".

"Este fim de semana é muito importante, como eu disse, são duas corridas, então espero que o Sérgio e o Oliver consigam marcar muitos pontos e que possamos chegar a Londres para a final e fazer um grande esforço com o Oliver para terminar o trabalho", concluiu.

