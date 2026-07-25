F-E: Ticktum passa Dennis no final com 'golpe de mestre' e vence corrida 1 de Tóquio; Di Grassi chega em 11º
Jake Dennis e Nick Cassidy completam o top 3 da primeira corrida no Japão; Drugovich é 13º
Dan Ticktum, da Cupra Kiro, ultrapassou Jake Dennis, da Andretti, na reta final e venceu a primeira corrida do ePrix de Tóquio da Fórmula E, com um 'acordo' pelo rádio quebrado. Nick Cassidy, da Citroen, completou o pódio. Felipe Drugovich, brasileiro da Andretti, terminou em 13º, enquanto o compatriota Lucas di Grassi, da Lola Yamaha, chegou em 11º.
Como foi a corrida 1?
Jake Dennis largou bem e seguiu na ponta, mesmo pressionado por Edoardo Mortara, enquanto Nyck De Vries e Nico Muller tiveram que ir para os boxes por danos no carro. O piloto da Porsche relatou que a suspensão dele quebrou depois de uma sequência de toques.
Nas primeiras voltas, Drugovich, que largou em 20º, subiu para 17º, enquanto Di Grassi, que começou em 17º, também ganhou três posições, permanecendo em 14º. Por outro lado, mais um piloto teve que ir para os boxes: Zane Maloney.
Na volta 10, Félix da Costa fez um bom movimento e conseguiu ultrapassar Taylor Barnard. Mais atrás, Dan Ticktum tentou aproveitar o duelo para passar os dois, mas sem efetividade.
Depois de um tempo, uma lista de punições foi anunciada: cinco segundos para Sébastien Buemi, cinco para Norman Nato e uma advertência de bandeira preto e branca para Guenther por mover enquanto freava.
Na volta 16, Buemi foi o primeiro a usar o Modo Ataque, escalando o pelotão e subiu para a terceira colocação, enquanto uma chuva fraca começava a cair no traçado japonês. Uma volta depois, o piloto da Envision ultrapassou o compatriota e assumiu a segunda colocação, já ameaçando a liderança de Dennis.
Na volta 19, alguns pilotos começaram a ir para os boxes para o pit boost obrigatório, mas na pista a situação ficou tensa, com um toque entre Pascal Werhlein e Félix da Costa, com o português tocando no muro e o piloto da Porsche com a asa danificada. Por isso, Werhlein foi para os boxes e ficou parado a maior parte do final da prova, voltando apenas para cumprir uma punição de 10 segundos.
Depois da sequência de paradas, Ticktum liderava virtualmente a prova no primeiro momento, com Mortara e Cassidy logo atrás. No entanto, com o uso do modo ataque, Dennis escalou posições e foi para segunda colocação, ameaçando a liderança de Ticktum e, na volta 29, reassumiu a ponta.
Faltando três voltas para o fim, com uma fila de pilotos com Modo Ataque, Di Grassi permanecia na 12ª colocação, seguido de Drugovich. No entanto, Félix da Costa assumiu o 13º lugar do piloto da Andretti e, enquanto isso, a chuva voltava a cair.
No entanto, mesmo com um pedido de Ticktum para evitar duelos com Dennis pelo rádio e para ter um diálogo entre a Cupra Kiro com outro time cliente da Porsche, a Andretti, o piloto do #33 quebrou o 'acordo' e ultrapassou o compatriota na reta final, vencendo a prova.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pontos
|Abandono
|1
|D. Ticktum Cupra Kiro
|33
|36
|
47'41.746
|25
|2
|J. Dennis Andretti Formula E
|27
|36
|
+0.380
47'42.126
|0.380
|18
|3
|N. Cassidy Citroën Racing
|37
|36
|
+0.617
47'42.363
|0.237
|15
|4
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|36
|
+4.763
47'46.509
|4.146
|12
|5
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|36
|
+6.223
47'47.969
|1.460
|10
|6
|J. Vergne Citroën Racing
|25
|36
|
+6.619
47'48.365
|0.396
|8
|7
|O. Rowland Nissan e.dams
|1
|36
|
+7.159
47'48.905
|0.540
|6
|8
|
P. Martí Cupra Kiro
|3
|36
|
+7.516
47'49.262
|0.357
|4
|9
|A. Felix da Costa Jaguar Racing
|13
|36
|
+7.765
47'49.511
|0.249
|2
|10
|T. Barnard DS Penske
|77
|36
|
+10.456
47'52.202
|2.691
|1
|11
|L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|36
|
+11.411
47'53.157
|0.955
|12
|J. Eriksson Virgin Racing
|14
|36
|
+14.380
47'56.126
|2.969
|13
|F. Drugovich Andretti Formula E
|28
|36
|
+15.391
47'57.137
|1.011
|14
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|36
|
+15.808
47'57.554
|0.417
|15
|M. Gunther DS Penske
|7
|36
|
+19.028
48'00.774
|3.220
|16
|N. Nato Nissan e.dams
|23
|36
|
+36.804
48'18.550
|17.776
|17
|N. de Vries Mahindra Racing
|21
|36
|
+46.973
48'28.719
|10.169
|18
|N. Müller Porsche Team
|51
|36
|
+1'04.205
48'45.951
|17.232
|19
|Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|36
|
+1'11.524
48'53.270
|7.319
|dnf
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|24
|
+12 Voltas
47'59.410
|12 Voltas
|Abandono
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