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Relato da corrida
Fórmula E Tokyo ePrix I

F-E: Ticktum passa Dennis no final com 'golpe de mestre' e vence corrida 1 de Tóquio; Di Grassi chega em 11º

Jake Dennis e Nick Cassidy completam o top 3 da primeira corrida no Japão; Drugovich é 13º

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Dan Ticktum, Cupra Kiro

Dan Ticktum, da Cupra Kiro, ultrapassou Jake Dennis, da Andretti, na reta final e venceu a primeira corrida do ePrix de Tóquio da Fórmula E, com um 'acordo' pelo rádio quebrado. Nick Cassidy, da Citroen, completou o pódio. Felipe Drugovich, brasileiro da Andretti, terminou em 13º,  enquanto o compatriota Lucas di Grassi, da Lola Yamaha, chegou em 11º.

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Como foi a corrida 1?

Jake Dennis largou bem e seguiu na ponta, mesmo pressionado por Edoardo Mortara, enquanto Nyck De Vries e Nico Muller tiveram que ir para os boxes por danos no carro. O piloto da Porsche relatou que a suspensão dele quebrou depois de uma sequência de toques.

Nas primeiras voltas, Drugovich, que largou em 20º, subiu para 17º, enquanto Di Grassi, que começou em 17º, também ganhou três posições, permanecendo em 14º. Por outro lado, mais um piloto teve que ir para os boxes: Zane Maloney.

Na volta 10, Félix da Costa fez um bom movimento e conseguiu ultrapassar Taylor Barnard. Mais atrás, Dan Ticktum tentou aproveitar o duelo para passar os dois, mas sem efetividade.

Depois de um tempo, uma lista de punições foi anunciada: cinco segundos para Sébastien Buemi, cinco para Norman Nato e uma advertência de bandeira preto e branca para Guenther por mover enquanto freava.

Na volta 16, Buemi foi o primeiro a usar o Modo Ataque, escalando o pelotão e subiu para a terceira colocação, enquanto uma chuva fraca começava a cair no traçado japonês. Uma volta depois, o piloto da Envision ultrapassou o compatriota e assumiu a segunda colocação, já ameaçando a liderança de Dennis.

Na volta 19, alguns pilotos começaram a ir para os boxes para o pit boost obrigatório, mas na pista a situação ficou tensa, com um toque entre Pascal Werhlein e Félix da Costa, com o português tocando no muro e o piloto da Porsche com a asa danificada. Por isso, Werhlein foi para os boxes e ficou parado a maior parte do final da prova, voltando apenas para cumprir uma punição de 10 segundos.

Depois da sequência de paradas, Ticktum liderava virtualmente a prova no primeiro momento, com Mortara e Cassidy logo atrás. No entanto, com o uso do modo ataque, Dennis escalou posições e foi para segunda colocação, ameaçando a liderança de Ticktum e, na volta 29, reassumiu a ponta.

Faltando três voltas para o fim, com uma fila de pilotos com Modo Ataque, Di Grassi permanecia na 12ª colocação, seguido de Drugovich. No entanto, Félix da Costa assumiu o 13º lugar do piloto da Andretti e, enquanto isso, a chuva voltava a cair.

No entanto, mesmo com um pedido de Ticktum para evitar duelos com Dennis pelo rádio e para ter um diálogo entre a Cupra Kiro com outro time cliente da Porsche, a Andretti, o piloto do #33 quebrou o 'acordo' e ultrapassou o compatriota na reta final, vencendo a prova.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pontos Abandono
1 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 36

47'41.746

     25  
2 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 36

+0.380

47'42.126

 0.380   18  
3 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 36

+0.617

47'42.363

 0.237   15  
4 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 36

+4.763

47'46.509

 4.146   12  
5 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 36

+6.223

47'47.969

 1.460   10  
6 France J. Vergne Citroën Racing 25 36

+6.619

47'48.365

 0.396   8  
7 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1 36

+7.159

47'48.905

 0.540   6  
8
P. Martí Cupra Kiro
 3 36

+7.516

47'49.262

 0.357   4  
9 Portugal A. Felix da Costa Jaguar Racing 13 36

+7.765

47'49.511

 0.249   2  
10 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 36

+10.456

47'52.202

 2.691   1  
11 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 36

+11.411

47'53.157

 0.955      
12 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 36

+14.380

47'56.126

 2.969      
13 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 36

+15.391

47'57.137

 1.011      
14 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 36

+15.808

47'57.554

 0.417      
15 Germany M. Gunther DS Penske 7 36

+19.028

48'00.774

 3.220      
16 France N. Nato Nissan e.dams 23 36

+36.804

48'18.550

 17.776      
17 Netherlands N. de Vries Mahindra Racing 21 36

+46.973

48'28.719

 10.169      
18 Switzerland N. Müller Porsche Team 51 36

+1'04.205

48'45.951

 17.232      
19 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 36

+1'11.524

48'53.270

 7.319      
dnf Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 24

+12 Voltas

47'59.410

 12 Voltas     Abandono
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