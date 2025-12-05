Sem atividades de pista nesta sexta-feira de Fórmula E em São Paulo devido à problemas técnicos que impactaram diretamente no treino que aconteceria nesta tarde.

A categoria elétrica chegou à capital paulista para a primeira corrida da 12ª temporada. Por ter apenas dois dias de atividades, diferentemente da Fórmula 1, o primeiro treino acontece ainda na sexta-feira, logo após os compromissos de mídia dos pilotos.

De acordo com a programação, o primeiro treino livre estava previsto para acontecer às 16h30 (de Brasília), mas por conta de problemas técnicos, a sessão foi sendo postergada de 15 em 15 minutos até que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) avisou, de forma oficial, que a sessão estava cancelada. Contudo, o órgão não informou se o treino será reposto.

O cancelamento, obviamente, tira 40 minutos de experiência de pista para os pilotos. Vale destacar que no sábado, o segundo treino começa às 07h30, com a classificação acontecendo às 09h40 e a corrida largando às 14h00.

