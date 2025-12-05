Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos
Inicialmente, sessão estava programada para acontecer às 16h30, mas às 17h45 a FIA decidiu cancelar por problemas técnicos
Race winner Mitch Evans, Jaguar TCS Racing
Sem atividades de pista nesta sexta-feira de Fórmula E em São Paulo devido à problemas técnicos que impactaram diretamente no treino que aconteceria nesta tarde.
A categoria elétrica chegou à capital paulista para a primeira corrida da 12ª temporada. Por ter apenas dois dias de atividades, diferentemente da Fórmula 1, o primeiro treino acontece ainda na sexta-feira, logo após os compromissos de mídia dos pilotos.
De acordo com a programação, o primeiro treino livre estava previsto para acontecer às 16h30 (de Brasília), mas por conta de problemas técnicos, a sessão foi sendo postergada de 15 em 15 minutos até que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) avisou, de forma oficial, que a sessão estava cancelada. Contudo, o órgão não informou se o treino será reposto.
O cancelamento, obviamente, tira 40 minutos de experiência de pista para os pilotos. Vale destacar que no sábado, o segundo treino começa às 07h30, com a classificação acontecendo às 09h40 e a corrida largando às 14h00.
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários