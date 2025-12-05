Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Geral
Geral
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck
NASCAR Truck
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025

F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025
Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"

Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi
NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos

NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos
Fórmula E Sao Paulo ePrix

Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Inicialmente, sessão estava programada para acontecer às 16h30, mas às 17h45 a FIA decidiu cancelar por problemas técnicos

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Race winner Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Race winner Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Sem atividades de pista nesta sexta-feira de Fórmula E em São Paulo devido à problemas técnicos que impactaram diretamente no treino que aconteceria nesta tarde. 

Leia também:

A categoria elétrica chegou à capital paulista para a primeira corrida da 12ª temporada. Por ter apenas dois dias de atividades, diferentemente da Fórmula 1, o primeiro treino acontece ainda na sexta-feira, logo após os compromissos de mídia dos pilotos.

De acordo com a programação, o primeiro treino livre estava previsto para acontecer às 16h30 (de Brasília), mas por conta de problemas técnicos, a sessão foi sendo postergada de 15 em 15 minutos até que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) avisou, de forma oficial, que a sessão estava cancelada. Contudo, o órgão não informou se o treino será reposto.

O cancelamento, obviamente, tira 40 minutos de experiência de pista para os pilotos. Vale destacar que no sábado, o segundo treino começa às 07h30, com a classificação acontecendo às 09h40 e a corrida largando às 14h00. 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"

Principais comentários
Isa Fernandes
Mais de
Isa Fernandes
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate
F1 - Piastri comemora pole para sprint no Catar: "Bom estar de volta"

F1 - Piastri comemora pole para sprint no Catar: "Bom estar de volta"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piastri comemora pole para sprint no Catar: "Bom estar de volta"

Últimas notícias

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Geral
Misc Geral
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros