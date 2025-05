F-E: Vandoorne vence chuvosa corrida 1 de Tóquio; Di Grassi é 17º

Na chuvosa corrida 1 do ePrix de Tóquio de Fórmula E, Stoffel Vandoorne aproveitou uma aposta na estratégia e uma bandeira vermelha para levar a Maserati de volta à vitória um ano após seu último sucesso, também no Japão. Em uma sessão caótica com quebras e reviravoltas, Oliver Rowland, da Nissan, terminou em segundo lugar e ampliou sua liderança na classificação, enquanto Taylor Barnard, da McLaren, completou o pódio.

A primeira das duas corridas do fim de semana em Tóquio foi fortemente afetada pela chuva, que também levou ao cancelamento do treino classificatório, atrasos, interrupções e muita confusão, dando um resultado inesperado, onde a estratégia e um pouco de sorte fizeram a diferença.

Quem mais aproveitou uma corrida caótica foi Stoffel Vandoorne que, tendo feito o pit stop obrigatório antes da bandeira vermelha que então compactou o grupo, viu-se na liderança do ePrix com ampla vantagem, trazendo a Maserati de volta ao sucesso exatamente um ano após a vitória de Max Gunther, também em Tóquio, obtida com uma forte performance.

Curiosamente, foi o piloto alemão que mudou a cara da corrida quando, após cerca de dez voltas, teve que parar seu DS devido a um problema técnico que levou a direção de prova a mostrar a bandeira vermelha. Uma oportunidade que a Maserati soube aproveitar ao máximo, conquistando uma vitória que prova o quanto o impulso nos boxes pode mudar completamente a sorte de um eP.

Stoffel Vandoorne, Maserati MSG Racing, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images via Getty Images

Como vimos em Mônaco há algumas semanas, parar no momento certo pode realmente fazer a diferença, especialmente no caso de um Safety Car ou bandeira vermelha: uma estratégia que, mais uma vez, valeu mais do que o esperado. Mas também é verdade que certas oportunidades devem ser buscadas, especialmente em uma corrida condicionada por fatores externos.

Na chuva, em uma pista urbana, uma bandeira vermelha não era improvável, e a Maserati apostou justamente nesse aspecto, antecipando a parada na esperança de uma possível paralisação da corrida. Uma aposta que valeu a pena.

Tendo assumido a liderança no momento em que as outras equipes também fizeram suas paradas nos boxes, Vandoorne se viu na liderança com uma vantagem grande e confortável para administrar, de mais de vinte segundos. Uma margem que lhe permitiu definir o ritmo e economizar energia até a bandeira quadriculada.

Jake Hughes, Maserati MSG Racing Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images via Getty Images

O belga cruzou a linha de chegada oito segundos à frente de Rowland, apesar de ter rodado, o que ameaçou comprometer uma corrida que parecia estar ao seu alcance. No entanto, Vandoorne conseguiu retomar a corrida sem perder muito tempo, terminando com uma boa reserva de energia, graças a um ritmo de corrida marcado pelo gerenciamento.

No entanto, em uma corrida marcada por episódios, há uma constante: o Nissan de Oliver Rowland, segundo na linha de chegada e ciente de que, em uma corrida mais linear, ele poderia ter transformado a pole position em outra vitória. A marca japonesa provou em seu ePrix da casa que tem potencial para brigar pelo topo novamente, e agora o foco já está na corrida (e na oportunidade) de amanhã.

Enquanto isso, a liderança de Rowland na classificação aumenta ainda mais para 60 pontos, enquanto a Nissan também lidera a classificação da equipe, ultrapassando a Porsche e confirmando sua liderança na classificação dos fabricantes.

Barnard, cada vez menos uma surpresa, completou o pódio, graças a uma excelente primeira parte da temporada e a uma estratégia bem calibrada da McLaren em relação ao momento certo de ir para os boxes. Um pódio que reforça ainda mais a superioridade da Nissan, já que a equipe de Woking é cliente da marca japonesa.

Oliver Rowland, Equipe Nissan de Fórmula E Fotos de: Andreas Beil

Sebastien Buemi também fez uma boa corrida, em quarto lugar, à frente de Dan Ticktum, que alcançou o melhor resultado da temporada para a Cupra Kiro, conseguindo arrancar o quinto lugar nos estágios finais do Mahindra de Edoardo Mortara, que foi forçado a lidar com um problema técnico que o limitou nas voltas finais.

O dia pouco animador da Porsche resultou no sétimo lugar de Antonio Félix da Costa, enquanto o outro carro, o de Pascal Wehrlein, terminou fora da zona de pontos, na 13ª posição. Fechando o top 10 estava o outro Mahindra de Nyck de Vries, com a marca indiana novamente na zona de pontos com os dois carros, à frente do DS de Jean-Éric Vergne e do Envision de Robin Frijns.

Assim como para a Porsche, também não foi um dia fácil para a Jaguar, que ficou fora dos pontos com os dois monopostos: o único consolo veio dos dois carros Envision, que defenderam a honra da marca jaguar, mais uma vez forçada a lamber suas feridas.

